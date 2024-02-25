Отмечается. что Байдену следовало действовать быстрее, чтобы поставить Киеву критически важные системы вооружения раньше.

Если военная помощь США возобновится, Украина может провести 2024 год, укрепляя свою воздушную и наземную оборону, обучая свежие войска, давая отпор войскам РФ дальними ударами и готовясь к наступлению в 2025 году, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на военных аналитиков.

Отмечается, что военные перспективы Украины станут главной темой в июле, когда НАТО проведет саммит в Вашингтоне в честь своего 75-летия. И в том случае, если Штаты не возобновят свою военную поддержку, а российские силы добьются дальнейших успехов, праздничная встреча Альянса может превратиться в "отрезвляющий момент", который вызовет беспокойство по поводу того, сможет ли Вашингтон выполнить свои обязательства, пишет газета.

"Оглядываясь назад, некоторые аналитики по безопасности говорят, что Байдену следовало действовать быстрее, чтобы поставить Киеву критически важные системы вооружения прежде, чем российские войска адаптировались, и до того, как терпение американских законодателей начало иссякать", - говорится в публикации.

В качестве примера приводятся ракеты ATACMS меньшей дальности, которые могли быть предоставлены Украине до октября 2023 года, задолго до того, как "украинское контрнаступление начало давать сбои", акцентирует WSJ.

Высокопоставленный представитель администрации Байдена заявил, что при принятии решений по оружию Белому дому необходимо было учитывать способность ВСУ осваивать новое вооружение, а также склонность президента РФ Владимира Путина бряцать ядерным мечом.

"Украина не была готова принять все это в первый день конфликта", - заявил он.

Также в публикации отмечается, что решающую роль в военных усилиях Украины сыграло "некоторое европейское вооружение".

"Но континент, который все еще пытается преодолеть слабости своей оборонно-промышленной базы, не сможет покрыть весь дефицит, если поставки из США артиллерийских снарядов, перехватчиков ПВО и других ключевых систем вооружения не будут быстро возобновлены", - констатировали в WSJ.

Западные аналитики уверены, что Россия попытается максимально эксплуатировать данную ситуацию. Путин рассчитывает, что союзники Украины "не смогут достаточно быстро собраться с силами", и уже сейчас россияне активно пропагандируют то, что Киев - "в проигрышной ситуации".

Военная помощь США - что сообщалось

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ответил, что произойдет, если США не возобновят оказывать Украине необходимую военную поддержку:

"Конечно, очень сложно найти что-то, вы знаете, подобное. Конечно, мы найдем, мы не останемся на одном месте. Мы должны выжить. Мы должны найти определенные параллельные шаги или другие решения, но, в любом случае, вы понимаете, что эта помощь является чрезвычайно важной".

По его словам, без дополнительной помощи все больше героических украинских солдат попадут в госпитали.

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