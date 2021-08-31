Почему зарплаты в Украине ниже европейских и как это изменить

Зарплаты в Украине постепенно растут, но продолжают оставаться одними из самых низких в Европе. УНИАН попытался разобраться, почему так происходит и есть ли у украинцев надежды на достойную зарплату.

В Украине в последние годы растут зарплаты. По крайней мере, Государственная служба статистики ежемесячно отчитывается о росте средней заработной платы украинцев.

В июне текущего года средняя зарплата впервые в истории страны перевалила за 500 долларов, составив 14313 гривен. При этом, по сравнению с карантинным июнем прошлого года, она выросла почти на четверть – на 23,6 процента. В июле этот показатель подрос еще немного – до 14345 гривен.

На рост средней зарплаты обратил внимание премьер-министр Денис Шмыгаль, отметив, что это "рекордный уровень за все время".

Глава правительства заверил, что государство будет и дальше работать над тем, чтобы наращивать размер зарплаты украинцев.

Но, несмотря на оптимизм премьера и кажущийся солидный рост, зарплаты в Украине остаются одними из самых низких в Европе, отличаясь в разы от показателей многих стран нашего континента. К тому же на фоне растущей инфляции и, соответственно, ценников в магазинах, украинцы явно не ощущают прибавки в своих кошельках.

Сравнение не в пользу Украины

По словам директора экономических программ Украинского института будущего Анатолия Амелина, низкий уровень зарплат в Украине является главной причиной трудовой миграции наших соотечественников.

"Когда мы говорим о том, что украинцы уезжают на заработки, этому есть простое объяснение. По зарплатам Украина очень сильно отстает. Цифры по средней зарплате по состоянию на конец прошлого - начало этого года. Беларусь – 561 долл., Россия – 744 долл., Латвия – 1102 долл., Эстония – 1700 долл., Польша – 1465 долл., Украина – 525 долл. Это ответ на вопрос, почему украинцы уезжают", - сказал Амелин.

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Желание украинцев зарабатывать за границей подтверждается реальной жизнью и результатами социологических исследований.

Так, по данным опроса социологической группы "Рейтинг", треть украинцев хотели бы работать за рубежом. Основными причинами, почему хотят работать за рубежом, респонденты выбрали более высокую зарплату (71 процент) и лучшие условия жизни (57 процентов). Еще по 20 процентов выбрали лучшие условия труда и возможности самореализации.

По данным аналитиков сайта по поиску работы Jooble, среди стран, в которых работодатели больше всего ждут работников из Украины - Польша, Чехия, Германия, Литва и Латвия.

При этом председатель правления "Юнекс Банка" Иван Свитек отметил, что сравнивать номинальные зарплаты разных стран не совсем корректно.

"Без учета расходов, стоимости товаров и услуг эти цифры не будут отражать релевантную картину. К примеру, по данным Всемирного банка курс гривни по паритету покупательной способности в 2020 году составлял 7,695 грн/долл. Это почти в 4 раза меньше реального обменного курса. Это не означает, что гривня должна укрепляться, но отражает ее реальную стоимость относительно цен на товары и услуги. Проще говоря, достичь уровня жизни, аналогичного европейскому, можно при меньшей зарплате", - рассказал Свитек УНИАН.

По его словам, это можно считать, как причиной, так и следствием низких зарплат. С одной стороны, низкие затраты на оплату труда позволяют удерживать цены на относительно низком уровне. С другой стороны, у производителей ограничены возможности для повышения цен, поскольку оно приведет к снижению спроса.

"В любом случае простого ответа на вопрос, почему украинские зарплаты ниже европейских не существует. Один из ключевых параметров – ВВП. Доказано, что темпы роста зарплат тесно связаны с темпом роста экономики. Именно поэтому политики так много говорят о ВВП: чем активнее развивается экономика страны, тем богаче каждый ее гражданин", - отметил Свитек.

Объективные экономические факторы

Валовой внутренний продукт Украины действительно демонстрирует весьма скромные темпы роста по сравнению со многими другими странами. За 30 лет независимости нашей стране удалось удвоить размер экономики. При этом в соседней Польше за этот же период ВВП вырос почти в 7 раз. Размер польских зарплат и количество работающих там украинцев красноречиво отражают этот факт.

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По словам Ивана Свитека, размер ВВП страны не является единственным фактором. Решающее значение играет соотношение спроса и предложения, которое, впрочем, тоже связано со скоростью роста национальной экономики.

"В последние годы в Украине наблюдается кадровый голод. В отдельных секторах экономики он чувствуется особенно сильно, в других почти не заметен. Это связано как с постепенной трансформацией экономики (к примеру, особенно острый дефицит наблюдается среди IT-специалистов), так и с конкуренцией за кадровый ресурс со стороны соседних стран. Но в целом это приводит к росту средней зарплаты", - сказал глава правления банка.

Еще одним важным фактором Свитек называет уровень производительности труда, который можно оценить по параметру ВВП на душу населения. В глобальном рейтинге МВФ Украина занимает по этому показателю 90-е место. Польша, для сравнения, на 38-месте, а Германия - на 16-м.

"Это не означает, что украинцы менее трудолюбивы. Во многом это результат более слабой экономики, значительной доли сырьевой составляющей в ее структуре. Но также это результат слабого развития технологий и образования", - резюмировал эксперт.

Рост минимальной зарплаты

При этом украинские власти озабочены ростом минимальной заработной платы. Сейчас она составляет 6000 гривен, и, согласно утвержденной парламентом Бюджетной декларации, с 1 января 2022 года она будет увеличена до 6500 гривен. Далее также предусмотрен ее рост: с 1 октября 2022 года минималка предусмотрена на уровне 6700 гривен; с 1 января 2023 года - 7176 гривен; с 1 января 2024 года - 7665 гривен.

Расти, по прогнозам правительства, зафиксированным в декларации, будет и среднемесячная зарплата: с нынешних 15 тысяч гривен до 19 тысяч в 2024 году.

Руководитель компании Perfomance Management Сергей Сароян считает, что повышение величины минимальной зарплаты не способно оказать положительный эффект на средние цифры зарплат по стране.

"Складывается ощущение, что единственное средство по повышению финансового благополучия украинцев, которое готовы предложить чиновники, - это увеличение минималки: она выросла на 1000 грн в 2021 году и вырастет еще на 500 грн в конце года, до 6500 грн. Однако, кроме популизма здесь ничего нет", - сказал Сароян.

Эксперт приводит примеры других стран. По его словам, в Беларуси минимальная зарплата меньше - около 150 долларов, но при этом средняя зарплата выше - около 570 долларов. В ряде стран со средней высокой зарплатой понятие минимальной зарплаты в принципе отсутствует: Дания (5,6 тыс. евро), Швеция (4,2 тыс. евро), Норвегия (4,6 тыс евро) и т.д.

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"Чем же отличаются данные страны от Украины? Ну, по крайней мере, во всех трех государствах максимально просто вести собственный бизнес. Они занимают 4, 10 и 9 место соответственно в рейтинге "Doing Business" от Всемирного банка. Для сравнения, Украина на 64 месте сразу же после Индии. Раз уж мы упомянули Беларусь, то приведем цифры и по ней - 49 место. Этот рейтинг довольно показательный, так как он учитывает все актуальные для бизнеса направления: от удобства доступа к электричеству до простоты регистрации юрлица и дешевизны кредита", - сказал Сароян.

Эксперт отмечает, что в Украине поддержка предпринимательства со стороны государства практически отсутствует, а повышение минимальной зарплаты и тарифов на коммунальные услуги еще и усиливают давление на бизнес и вынуждают все большее число фирм уходить в тень.

По его мнению, в отсутствие такой поддержки можно даже не рассчитывать на достижение сопоставимых с Европой зарплат.

Пути повышения зарплат

Рекрутер сайта по поиску работы Jooble Катерина Древняк отмечает, что уровень заработной платы зависит от направления работы, опыта и квалификации работника.

Уже на протяжении длительного времени уровень заработных плат в Украине для определенных специальностей имеет большую разницу с европейскими странами, на что влияет много причин.

"Первая из них - низкий ВВП на душу населения в Украине. Поскольку конечным показателем производительности является не фактический объем произведенного продукта, а их рыночная стоимость, то, главное значение имеет сфера занятости населения и ее модернизация. Потому заработная плата является частью созданной добавленной стоимости. Если мы возьмем ориентир на высокотехнологичное производство, например - ИТ, фармацевтику, модернизированное сельское хозяйство, то сможем повысить производительность труда, и это, соответственно, приведет к повышению заработной платы", - сказала Древняк.

Еще одна причина, по ее мнению, несоответствие национальной системы высшего образования потребностям рынка труда.

"Мы видим, как динамично развивается наука, какой быстрый темп изменений в мире, по которым традиционная система образования не всегда успевает. Поэтому, я считаю, необходимо переходить от модели "получить конкретные навыки", модели "научиться учиться". Современное образование должно не только учитывать прогнозы рынка на ближайшие несколько лет, но и обеспечить население именно тем набором знаний, которые помогут им быстро приспособиться к ритму современного мира", - считает эксперт.

Очевидно, что Украине нескоро удастся достичь европейского уровня заработных плат. Слишком большой существующий разрыв в уровне развития украинской экономики с экономиками наших европейских демократических соседей усугубляется кризисом, военным конфликтом и отсутствием действенных реформ.

Поэтому каждому украинцу стоит рассчитывать только на себя: следить за тенденциями на рынке труда, повышать собственную квалификацию, а также не бояться говорить с работодателем о пересмотре уровня зарплаты, что нередко советуют HR-специалисты.

Молодым украинцам при выборе будущей специализации стоит ориентироваться на перспективные профессии, знания и навыки, которые будут востребованы в XXI веке.

Екатерина Жирий

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