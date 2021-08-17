В этом году существенно расширены возможности для подачи заявлений в электронном виде.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет рассказал о предварительных итогах вступительной вступительной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время онлайн-брифинга.

"Несмотря на действующий адаптивный карантин на территории Украины, вступительная кампания прошла в привычные сроки и в спокойном, деловом режиме. И этому способствовала не только организация учреждениями высшего образования процесса поступления на высоком уровне, но и то, что в этом году существенно расширены возможности для подачи заявлений в электронном виде", - сказал министр.

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Кроме того, по его словам, оставлена возможность выполнять требования к зачислению "не только лично придя к стенам приемной комиссии учреждения, но и путем подачи соответствующих документов по электронной почте или наложением квалифицированной электронной подписи абитуриента".

"Всего на все уровни профессионального, высшего образования было подано более 1,4 млн электронных заявлений", - рассказал Шкарлет.

Он также сообщил, что по результатам подачи электронных заявлений на поступление в вузы для получения образовательной степени бакалавр и магистр на основе полного общего среднего образования было зарегистрировано более 1 млн электронных заявлений. Бумажные заявления составляли всего 1% от общей для этой категории поступающих.

"Больше всего заявлений подано на правовые, управленческие, гуманитарные и ИТ-специальности... Напомню, что это не окончательные данные, поскольку процесс поступления еще продолжается, например, перевод на вакантные места", - добавил глава МОН.

В то же время, рейтинг специальностей по количеству поданных заявлений, как рассказал министр, возглавляет "филология", на которую подано 76 тыс. 505 заявлений.

"Десятое место занимает специальность "маркетинг" - 36 тыс. 146 заявлений. Рейтинг высших учебных заведений по количеству поданных заявлений на базе полного общего среднего образования традиционно возглавляет Киевский национальный университет имени Т. Шевченко (54 тыс. 387 заявлений). А десятое место - Киевский университет имени Б. Гринченко (18 тыс. 361 заявление)", - рассказал Шкарлет.

Свое намерение учиться на бюджете подтвердили 88,9% поступающих, добавил министр.

Вступительная кампания в Украине

Вступительная кампания в Украине началась 1 июля. В этом году для поступления на бюджет абитуриенты могли подать максимум пять заявлений на пять специальностей.

2 августа завершился прием оригиналов документов учреждениями высшего образования на бакалавра.

7 августа в рамках вступительной кампании завершилось предоставление оригиналов документов в магистратуру учреждений высшего образования для поступающих на бюджет.

Автор: Леся Лещенко