Больше всего желающих поехать на заработки среди самых молодых респондентов, а меньше всего - среди людей в возрасте 60+.

Треть опрошенных украинцев ответили, что хотели бы работать за границей.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса "Поколение независимости: ценности и мотивации", проведенного социологической группой "Рейтинг".

Так, 32% хотели бы работать за границей, 65% - не хотели бы. Больше всего желающих поехать на заработки среди молодых – это 54%, а меньше всего среди людей в возрасте 60+ (только 18%). На Донбассе желающих выехать на работу заграницу вдвое меньше, чем в западных областях (20-23% против 40%).

По данным исследования, основными причинами, почему хотят работать за рубежом, респонденты выбрали более высокую зарплату (71%) и лучшие условия жизни (57%). Еще по 20% выбрали лучшие условия труда и возможности самореализации.

"Однако для поколения независимости возможность самореализации более важна, чем для представителей старших возрастных групп", - отметили социологи.

Исследование показывает, что вообще при выборе работы украинцы хотят в первую очередь хорошо зарабатывать, иметь социальные гарантии, что вместе обеспечивает стабильность и уверенность, во вторую очередь – важны хорошие взаимоотношения в коллективе (общение, принадлежность, социальный капитал) и график работы (вероятно, с выходными и отпусками, для молодежи – дистанционный формат).

Согласно данным опроса, заработная плата важна для всех без исключения, не зависимо от возраста, уровня доходов, рода занятий и мотивации.

"В то же время поколению независимости еще мало интересны социальные гарантии, поскольку, обычно еще не имеют собственной семьи, проблем со здоровьем. Так же это касается взаимоотношений в коллективе: они чаще меняют работу, не привязываются к коллективу, или работают удаленно. Поколение независимости единственное из всех возрастных групп, кому интересна карьера", - отмечают авторы исследования.

Опрос показывает, что график работы важен младшим до 40 лет (кто имеет маленьких детей), домохозяйкам (чтобы совмещать работу со "второй сменой" дома), безработным и студентам (чтобы совмещать с учебой).

Относительно карьеры и графика работы, респондентам в возрасте 40-60 это уже не так важно, они признались, что им сложнее этого достичь через эйджизм при приеме на работу. При этом пенсионерам важны лишь зарплата и социальные гарантии для удовлетворения базовых потребностей. Только зарплата важна также для менее престижной профессии – физических рабочих, а вот офисным работникам важно, какая атмосфера будет в офисе – для комфортной длительной работы.

Социологи отмечают, что с ростом доходов растет требовательность к работодателю: обеспеченным важны почти все пункты от гарантий до карьерного роста, тогда как бедным – лишь зарплата, чтобы удовлетворить базовые потребности.

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*** До 30-летия независимости Украины социологическая группа "Рейтинг" с 20 июля по 9 августа провела первое масштабное социологическое исследование. Методом телефонного интервью были опрошены 20 тыс. респондентов во всех областях страны, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

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Автор: Надя Пришляк