Номинальный ВВП составил 1 трлн 156,8 млрд грн, а ВВП в расчёте на одного человека – 27673 грн.

Падение валового внутреннего продукта Украины в третьем квартале текущего года составило 3,5% по отношению к аналогичному периоду 2019 года.

Об этом сказано в сообщении Государственной службы статистики.

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«Реальный валовой внутренний продукт в ІІI квартале 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом (с учётом сезонного фактора) увеличился на 8,5%, а по сравнению с ІІI кварталом 2019 года уменьшился на 3,5%», - сказано в сообщении.

Номинальный ВВП составил 1 трлн 156,8 млрд грн, а ВВП в расчёте на одного человека – 27673 грн.

Предыдущие показатели

Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам десяти месяцев 2020 года замедлилось до 5,2% после падения на 5,5% по итогам января-сентября.

Госбюджет-2021 и ВВП

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал оценку принятому бюджету-2021.

16 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о том, что будет с доходами госбюджета-2021.

18 декабря 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что падение отечественной экономики по итогам 2020 года составит не более 5% валового внутреннего продукта.

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Автор: Дмитрий Шварц