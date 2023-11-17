Курс доллара на карточные расчеты у "ПриватБанка" составляет 37,45 грн, евро - 40,82 грн.

Курс наличного доллара к гривне в "Приватбанке" сегодня, 17 ноября, подешевел на 5 копеек – до 37,55 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 40,85 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,05 грн, евро - по курсу 39,85 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты у "Приватбанка" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также не изменился и составляет 40,82 грн.

Курс валют в Украине

Как несколько ранее сообщал УНИАН, наличный курс гривны к доллару в банках Украины сегодня, 17 ноября, остался на предыдущем уровне – 37,85 грн за доллар в среднем. Относительно евро средний курс гривны сегодня также не изменился и составляет 40,85 грн за евро.

В валютных обменниках средний курс сегодня составляет 37,77 грн/долл. (продать доллар можно за 37,67 грн), евро – 40,80 грн/евро (курс продажи – 40,60 грн/евро).

Платежеспособные банки Украины в январе-сентябре 2023 года получили рекордную чистую прибыль в размере 109,855 млрд гривен. В прошлом году за аналогичный период банки заработали лишь 7,37 млрд гривен.

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