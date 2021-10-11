Лауреатами премии Шведского центрального банка по экономическим наукам в честь Альфреда Нобеля стали экономисты Дэвид Кард, Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс.

Об этом говорится на официальном сайте премии.

"Премия Шведского центрального банка в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля 2021 года была разделена, одна половина была вручена Дэвиду Карду "за его эмпирический вклад в экономику труда", другая половина совместно Джошуа Д. Ангристу и Гвидо В. Имбенсу "за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей", – говорится в сообщении.