Программа будут действовать до конца месяца.

Власти Германии объявили о завершении "обменной" программы для украинских беженцев. Обменять гривню на евро по специальному курсу можно будет только до конца месяца.

Об этом пишет CNN.

Изначально решение приняли, чтобы украинские беженцы в Германии смогут обменять украинскую гривну на евро без учета обменных курсов. Беженцы могут обменять на евро сумму до 10 тысяч гривень в банках Германии, которые участвуют в программе, и сберегательных кассах.

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"Обмен на евро будет осуществляться по курсу, объявленному на сайте Бундесбанка. Обмен регистрируется в онлайн-приложении, предоставленном Европейским центральным банком, чтобы гарантировать, что индивидуальная максимальная сумма обмена не будет превышена. В этом процессе регистрируется и проверяется личность каждого совершеннолетнего беженца, желающего участвовать в обмене. Принимаются документы, используемые для открытия основного счета беженцами из украинской зоны боевых действий. Требования защиты данных будут соблюдаться", - заявили в министерстве.

Германия взяла на себя обязательства покрыть курсовые убытки.

Министерство финансов и центральный банк Германии заявили, что программа завершится к 30 октября. При этом последний день обмена 28 октября из-за закрытия банков на выходные. Решение приняли из-за снижения спроса на эту услугу.

Обмен гривни за границей - что известно

24 февраля РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. В связи с этим миллионы украинцев вынуждены были покинуть свои дома и спасаться от ужасов войны, как на территории Украины, так и за границей.

Из-за вторжения Национальный банк заморозил курс доллара на уровне 29,25 грн, а также курс евро до конца войны.

1 апреля Европейская комиссия предложила схему обмена украинцами наличной гривны на валюту государств-членов ЕС. Предлагалось установить максимальный объем в размере до 10 тысяч гривень на человека. При этом обмен валют должен проходить по курсу, который устанавливает Национальный банк Украины. Украинцы, которые захотят обменять гривни, должны будут подтвердить, что они пользуются временной защитой в ЕС.

13 апреля Комитет постоянных представителей одобрил рекомендацию Совета ЕС о конвертации банкнот гривни в валюту государств-членов для поддержки украинских беженцев, испытывающих трудности с обменом своих банкнот на валюту ЕС.

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