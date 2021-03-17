Новая старая реформа. Как Кабмин планирует менять прожиточный минимум

Кабинет министров разработал очередной законопроект, который реформирует социальную сферу. В частности, предлагается изменить расчет прожиточного минимума. УНИАН разбирался, повысит ли это благосостояние украинцев.

В Украине грядут очередные перемены в социальной сфере. Кабмин решил отвязать показатель прожиточного минимума от ряда социальных выплат. Новшества предусмотрены законопроектом №5045, зарегистрированным в Верховной Раде.

В Минсоцполитики считают, что предлагаемые нововведения будут способствовать увеличению прожиточного минимума, который давно не соответствует современным реалиям. А также позволит увеличить минимальные пенсии.

Напомним, согласно закону о госбюджете-2021, показатель прожиточного минимума на 1 января 2021 года составляет 2189 гривень, с 1 июля - 2294 гривни, с 1 декабря - 2393 гривни. Таким образом, прожиточный минимум будет меняться и для различных социальных и демографических групп населения. Это касается детей в возрасте до 6 лет, от 6 до 18 лет, трудоспособных людей, лиц, утративших трудоспособность…

Прожиточный минимум на сегодня привязан, приблизительно, к 160 выплатам. Это - штрафы, сборы, надбавки, пособия, зарплаты бюджетников, "бонусы" к ним и прочее.

По словам главы Минсоцполитики Марины Лазебной, если все эти соцвыплаты отделить от размера прожиточного минимума, то уровень минимальной пенсии для неработающих граждан в возрасте 70 лет с полным стажем 30-35 лет вырастет до 3500 гривень. По мнению министра, оставить привязку к прожиточному минимуму стоит лишь для общих пенсий, пособий по инвалидности, соцвыплат детям-сиротам и тому подобное.

И, по расчетам Минсоцполитики, средний размер прожиточного минимума должен составлять не менее 4 500 гривень.

Конечно, эта реформа давно назрела. Но зачем она нужна?

Основание - борьба с бедностью

Прожиточный минимум нельзя путать с минимальной заработной платой. Ведь последняя как раз и формируется на его основании. Прожиточный минимум простыми словами – это минимальный набор продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг, необходимых для жизни. К сожалению, формирование этой потребительской корзины в Украине до сих пор происходит на основании закона "О прожиточном минимуме" от 1999 года. Как результат, потребительская корзина содержит самые дешевые продукты, услуги и товары, без привязки к современным реалиям. В то время как в европейских странах в потребительскую корзину включены интернет и услуги связи, поездки на такси, посещение косметических салонов и театров, алкоголь, отдых, корм для домашних любимцев, в Украине все это – ненужные излишества.

Тем не менее прожиточный минимум остается в нашей стране главным "социальным" показателем. Хотя все годы независимости Украины чиновники признавали, что прожить за обозначенные прожиточным минимумом деньги невозможно.

Время от времени в Раду вносились законопроекты, призванные исправить ситуацию. Но ни один из них так и не стал законом и не был реализован.

Нынешняя команда власти, как и предшественники, тоже объявила борьбу бедности. В 2020 году в Верховную Раду был передан пакет соответствующих законопроектов, но… Теперь видим новую идею "обогатить" нуждающихся.

Новые идеи

Законопроектом №5045 с 1 января 2022 предлагается изменить подходы к определению прожиточного минимума и усовершенствовать сферы его применения.

В частности, документом предусмотрен переход от нормативного метода расчета прожиточного минимума к нормативно-структурному. Суть его заключается в "определении продовольственной составляющей в соответствии с физиологической потребностью организма человека".

Кроме того, предлагается изменить расчетную величину прожиточного минимума по отношению к выплатам, которые являются неосновными доходами граждан. Речь идет о различных доплатах и надбавках, базовой величине социальных выплат на детей и в целом населению, которые предполагается пересматривать два раза в год. Также планируется определить единые подходы к расчету надбавок и доплат и пересматривать их не менее двух раз в год.

Для расчета штрафных санкций и административных взысканий, платы за предоставление админуслуг, предлагается использовать базовую величину.

Эти базовые величины для социальных выплат, денежных платежей и взысканий, для административных сборов, начиная с 2022 года, должны утверждаться законом о госбюджете.

Вопросов больше, чем ответов

Управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько считает, что реформа назрела давно. И удивительно, что в Украине до сих пор большая часть социальных выплат привязана к прожиточному минимуму, хотя законодатели уже несколько лет разрабатывают концепции изменения такого подхода. Вместе с тем, он отмечает, что любое повышение влечет за собой не только рост социальных выплат, к примеру, пенсий, но и повышение зарплат госслужащих, судей, прокуроров, бюджетников, стипендий и так далее.

"Для этого, по оценкам Минфина, дополнительно нужно еще около 250 миллиардов гривень. Например, базовый размер должностного оклада судей составляет 30-55 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Если поднять прожиточный минимум хотя бы до 5000 гривень, то получим зарплату для судей в размере от 150 до 275 тысяч гривень. И это только должностной оклад, без доплат. Именно поэтому законодательно установленный прожиточный минимум в Украине настолько низок", - отметил Ясько.

Он обращает внимание, что с 2022 года базовую величину в госбюджете для социальных выплат планируют устанавливать отдельно от базовых величин для административных сборов, денежных платежей и взысканий. Именно поэтому Минсоцполитики обещает повышение пенсий. Ведь если отвязать от прожиточного минимума бремя стольких выплат, то можно действительно ожидать повышения "социалки".

"Но до принятия законопроекта говорить об этом рано, ведь в текст могут быть внесены многочисленные изменения, а путь прохождения документа через все стадии рассмотрения может быть длинный", - резюмировал юрист.

Экономический эксперт Олег Пендзин также отмечает, что законопроект - не новое предложение. Подобные выдвигались уже неоднократно.

На сегодняшний момент к прожиточному минимуму привязано более 160 показателей, которые финансируются из госбюджета. Причем речь идет не только об объективных направлениях - социальных платежах, пособиях на ребенка, по инвалидности, но также и о тех суммах, которые, по большому счету, не являются социально значимыми. Например, на основании прожиточного минимума определяются платежи по судебному сбору, штрафы, зарплаты бюджетников, судей и т.д., которые могут быть абсолютно спокойно отвязаны от прожиточного минимума.

"Поэтому логично, согласно Конституции, оставить привязку только к тем вопросам, которые касаются социальных гарантий людей. В остальном приравнять ныне действующие цифры к условной базовой единице и от нее "плясать", - говорит Олег Пендзин. – Но есть проблема. Если в бюджете заложен прожиточный минимум в размере, грубо говоря, 2200 гривень, то фактически прожиточный минимум на сегодня составляет порядка 5000 гривень. И если выводить прожиточный минимум на фактический уровень, то мы получим резкое увеличение расходной части госбюджета, что приведет к увеличению его дефицита. Это категорические не воспримут наши кредиторы".

Кроме того, экономический эксперт обращает внимание на важный аспект: если поднять прожиточный минимум после отвязки для социальных платежей, сколько в реальности это будет стоить. "За счет каких денег мы будем повышать социальные платежи? Ответ на этот вопрос законопроект не дает", - отметил эксперт.

Действительно, в Минфине уже предупредили - повышение прожиточного минимума к фактическому уровню на этом этапе может стоить бюджету около 250 миллиардов гривень. Таких средств в казне нет.

Тем не менее, по словам Пендзина, чиновники прекрасно понимают, что дальше обманывать народ не получится – нельзя устанавливать не соответствующий сегодняшнему дню прожиточный минимум. Так что, в любом случае, этот вопрос нужно решать. И сейчас пробуют это сделать поэтапно, отвязаться от прожиточного минимума на определенных направлениях.

"Вообще, ожидал, что это произойдет еще в 2020 году, чтобы в 2021-ом в бюджете был определен реальный прожиточный минимум. Но пока все остается без изменений. И нужно помнить, что в этом году огромный дефицит казны – 247 миллиардов гривень. Есть и очень жесткое требование МВФ – уменьшить объем дефицита до 2,5-3% ВВП, это приблизительно до 70-80 миллиардов гривень. Допустим, в 2022 году он столько и составит, то есть, расходная часть будет сокращена по сравнению с нынешней, как минимум, на 170 миллиардов, и вряд ли в этом году мы сделаем такой рывок в доходах, чтобы покрыть эту сумму. Есть определенные идеи у парламентариев, что наполнение бюджета вырастет за счет амнистии капитала, но соответствующий законопроект, на мой взгляд, полный трэш. Те нормы, которые в нем прописаны, могут привести к росту социальной напряженности, потому что вводится разовый налог на все имущество граждан. Кто такое сейчас выдержит?", - подчеркивает Пендзин.

Есть и еще один важный фактор, который ставит под сомнение обещанное повышение соцстандартов. Так, в законе о госбюджете на 2021 год выписано, что украинская экономика вырастет на 4,6%. За январь падение ВВП составило 2,4%. Минэкономики ожидает, что в первом квартале показатель будет отрицательным - "минус" 0,5-1%.

"При нынешней ситуации, в том числе с вакцинацией, не верю, что мы год закроем с плюсом в отношении ВВП. Хотя бы выйти в ноль, без отрицательного падения. Поэтому ожидать увеличения доходной части казны за счет роста ВВП - нереально. Приведение социальных платежей под новую базу спровоцирует резкий расход расходной части бюджета. Поэтому есть достаточно большой пессимизм по поводу перспектив увеличения социальных выплат в 2022 году. Какие-то шаги будут делаться. Но пока есть только лозунги, а не реальные действия", - подытожил эксперт.

Объявленный властью курс на борьбу с бедностью, который подразумевает, в том числе, приведение прожиточного минимума к реальному показателю, все не становится реальностью. Согласно исследованию Всемирного банка, Украина остается самой бедной страной Европы. И изменит ли новая, предлагаемая Кабмином, форма расчета соцгарантий текущее положение вещей? Верится с трудом.

Нана Черная

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