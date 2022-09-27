Наличный рынок и в дальнейшем будет оставаться под влиянием новостей о попытках РФ аннексировать оккупированные украинские территории.

Попытки Национального банка Украины обеспечить рынок наличной валютой пока оказались недостаточными для стабилизации рынка, очевидно, из-за усиления негативных настроений, вызванных эскалацией войны.

Об этом говорится в финансовом еженедельнике инвестгруппы ICU.

Отмечается, что регулятор продал почти 100 млн наличной валюты за безналичную в прошлый понедельник, но спрос на валюту в кассах банков это не удовлетворило. Большинство банков пока не продают наличную валюту, а используют ее исключительно для возврата валютных депозитов.

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"За прошедшую неделю курс гривни в кассах 10 банков, являющихся крупнейшими эмитентами платежных карт, ослабел с 39,4-40,4 грн/долл. до 40,6-41,6 грн/долл. Не обошло ослабление гривни и карточные расчеты. После длительной паузы некоторые крупные банки подняли карточные курсы валют: гривня для карточек ослабела с 36,7-37,37 до 36,75-37,57 грн/долл.", - говорится в сообщении.

Аналитики ICU отмечают, что настроения населения ухудшились после объявления Россией референдумов на оккупированных украинских территориях, а также мобилизации.

"НБУ в очередной раз подчеркнул на прошлой неделе, что, несмотря на рост дисбалансов на рынке, он не намерен в ближайшее время пересматривать официальный курс гривни. Текущий уровень резервов НБУ считает достаточным для сглаживания текущих дисбалансов. Мы также не ожидаем пересмотра официального курса в ближайшее время", - сообщили в компании.

Отмечается, что наличный рынок и в дальнейшем будет оставаться под влиянием новостей о попытках РФ аннексировать оккупированные украинские территории. Поэтому нервозность будет сохраняться и психологические факторы будут превалировать на рынке.

Курс во время войны:

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля ослабил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

В правительстве прогнозируют, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 гривен, а индекс потребительских цен составит 30,6%.

По указанному прогнозу, в начале следующего года курс доллара будет составлять 42 гривни, а в конце – гривня девальвирует до 50. Кроме того, ожидается, что цены в 2023 году продолжат стремительно расти. В макропрогнозе заложена инфляция в 30,6% (по состоянию на июнь она составляла 22,2%). ВВП Украины в следующем году должно вырасти на 4,6%, прогнозируют в Минэкономики. А уровень безработицы, скорее всего, составит 28,2%, средняя зарплата – 18 тысяч 508 гривень.

27 сентября 2022 года Нацбанк решил проблему с нехваткой налички в обменниках. Национальный банк провел операции по обмену безналичной валюты банков на наличные для подкрепления касс банковских учреждений на 100 млн долларов и 20 млн евро.

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