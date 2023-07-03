Сейчас Украина получила от фонда уже 3,6 млрд долларов в рамках программы расширенного финансирования.

В государственный бюджет Украины поступил второй транш в размере 890 миллионов долларов от Международного валютного фонда. Общее финансирование по программе составляет 15,6 миллиарда долларов

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, средства получены как результат успешного первого пересмотра программы расширенного финансирования. Сейчас Украина получила уже 3,59 млрд долларов от МВФ.

"Во время пересмотра программы EFF, эксперты и руководство МВФ отметили значительный прогресс украинской стороны в выполнении структурных мер и количественных критериев эффективности, определенных по программе. Благодаря предоставленным средствам мы можем и дальше сохранять экономическую стабильность в Украине и обеспечивать приоритетные расходы государственного бюджета", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

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Транши от МВФ - последние новости

29 июня стало известно, что Совет директоров Международного валютного фонда завершил первый пересмотр программы расширенного финансирования для Украины, по результатам которого согласовала выделение второго транша в 890 миллионов долларов.

31 марта исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на 15,6 миллиарда долларов, чтобы помочь стране удовлетворить насущные финансовые потребности на фоне продолжающейся войны, а 3 апреля фонд уже перечислил Украине первый транш в размере 2,7 миллиарда долларов.

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