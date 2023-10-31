Однако, по одному дедлайны полностью провалены.

Украина выполнила еще два структурных маяка, которые прописаны в новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

По его словам, Кабинет министров Украины своим решением согласовал новых членов наблюдательного совета "Оператора ГТС Украины".

"Это маяк №18. Здесь дедлайн был до конца октября, поэтому успели вовремя", - отметил он.

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Кроме этого, непосредственно "Оператор ГТС" опубликовал новый устав, согласованный с Energy Community, а Министерство энергетики утвердило его 23 октября.

"Это была часть маяка № 8. Так что теперь этот бенчмарк мы полностью выполнили. Только вот дедлайн сорвали на три месяца, потому что по меморандуму должны были еще в конце июля принять", - отметил он.

Программа МВФ и структурные маяки

В конце марта этого года Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрила четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиардов долларов для помощи стране удовлетворить насущные финансовые потребности на фоне продолжающейся войны.

Предусмотрено, что в этом году Украина имеет возможность получить от МВФ три транша на общую сумму около 4,5 миллиардов долларов.

В начале апреля МВФ опубликовал 19 структурных маяков, которые Украина пообещала выполнить в рамках новой программы. Тогда же поступил первый транш по новой программе сотрудничества в размере 2,7 миллиарда долларов.

В июле в рамках новой программы сотрудничества с МВФ в общий фонд госбюджета Украины поступил второй транш в размере 890 миллионов долларов. Для получения третьего транша от МВФ Украина должна была выполнить еще ряд структурных маяков.

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