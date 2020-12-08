Меньше на пенсии, больше на аэропорты: что сулит обновленный проект бюджета-2021

Парламент на следующей неделе рассмотрит и, скорее всего, одобрит доработанный правительством проект госбюджета на 2021 год. Ко второму чтению документ долго согласовывался с МВФ, в него внесли немало депутатских «хотелок», и в результате многие статьи претерпели значительные изменения.

В середине декабря Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении доработанный правительством проект государственного бюджета на 2021 год. Есть высокая вероятность, что парламентарии одобрят главную финансовую смету страны, чтобы не затягивать бюджетный процесс до новогодних праздников.

Правительство одобрило уточненный проект госбюджета еще в конце ноября. Процесс его согласования был довольно долгим, и осложнялся переговорами с ключевым кредитором страны - Международным валютным фондом.

Для Фонда и других кредиторов вопрос реалистичности главного финансового документа Украины является чрезвычайно важным, так как показывает готовность украинских властей следовать здравой экономической политике, а не популизму.

Конечно, у МВФ есть и другие претензии к украинским властям, в частности, в сфере развития антикоррупционной структуры, что стало актуально после резонансного решения Конституционного суда, отменившего часть норм антикоррупционного законодательства. И все это задерживает приезд в Киев миссии Фонда и возобновление программы финансирования Украины.

Однако, как заявил министр финансов Сергей Марченко, доработанный ко второму чтению проект госбюджета на 2021 год отвечает критериям МВФ: параметры финансовой сметы совпадают с оценками специалистов Фонда.

Удержать правительству проект госбюджета в жестких рамках было достаточно трудно, так как ко второму чтению парламентарии инициировали две с половиной тысячи поправок, большинство из которых были в той или иной степени учтены, исходя из приоритетности расходов.

Основные изменения, которые претерпел доработанный проект госбюджета, коснулись уменьшения бюджетного дефицита с 6% до 5,5% от ВВП, что равно 24 млрд грн. Доходы в проекте бюджета-2021 предусмотрены в размере 1 трлн 92 млрд грн, а расходы составят 1 трлн 328 млрд грн.

«Бюджетные доходы отражают то, какие поступления реально может обеспечить в следующем году экономика без повышения налогов. Доходы государственного бюджета увеличились на 21 млрд грн, расходы предусмотрены в сумме 1 трлн 328 млрд грн... Это позволило уменьшить дефицит бюджета на 24 млрд грн», - сказал министр финансов.

Марченко признал, что у Минфина были сложные переговоры с МВФ, в первую очередь потому, что необходимо было найти компромисс относительно расходов, дефицита, и в итоге параметры дефицита были согласованы.

«Мы приняли ситуацию, при которой вынуждены сократить дефицит бюджета, потому что эти расчеты, которые были на первое чтение, и наши возможности относительно заимствований нужно было скорректировать», - добавил глава Минфина.

Основные изменения

Ко второму чтению законопроект о госбюджете претерпел значительные изменения. В первую очередь, правительство предлагает сократить государственные расходы по ряду важных направлений.

В частности, обновленный документ предусматривает сокращение расходов на Пенсионный фонд на 8,5 млрд грн, на Министерство образования и науки – на 4,1 млрд грн, на Государственный фонд регионального развития – на 4,86 млрд грн.

Правительство также предлагает законодателям уменьшить расходы на Государственную пограничную службу - на 122 млн грн, на Государственное управление делами - на 130 млн грн, на Национальную гвардию - на 83,1 млн грн и расходы на Национальную полицию - на 361,9 млн грн.

На 500 млн грн сократились расходы на Государственную таможенную службу и на 200 млн – на реорганизацию Государственной фискальной службы.

Что касается предложений по увеличению расходов, то самые значительные изменения коснулись Министерства здравоохранения: Кабмин предлагает увеличить расходы по этой статье на 3,9 млрд грн.

Также выросли расходы на Министерство инфраструктуры – на 2,4 млрд грн, причем один миллиард предусмотрен на обеспечение мероприятий по развитию аэропортовой инфраструктуры, а 1,4 млрд грн правительство предлагает направить на проектирование и строительство аэродромного комплекса международного аэропорта «Днепропетровск».

Также Кабмин предлагает увеличить расходы на Офис генерального прокурора на 2,034 млрд грн, на аппарат Министерства внутренних дел на 797,4 млн грн, на Госпотребслужбу на 538,1 млн грн, на Министерство иностранных дел на 498,2 млн грн.

Кроме того, переносится запланированное повышение минимальной зарплаты до 6,5 тыс. грн – с июля на декабрь 2021 года. При этом в январе 2021 года минималка будет планово повышена до 6 тыс. грн.

По словам министра финансов, такое решение было принято после консультаций с международными партнерами Украины.

«Это объясняется тем, что у нас происходят шоковые вливания в экономику, которые влияют на инфляцию. Мы подискутировали с нашими партнерами, и поняли, что нам действительно лучше отложить до конца года. 1 декабря является более оптимальным сроком для введения минимальной зарплаты на уровне 6,5 тыс. грн», - сказал Марченко.

Положительные оценки

Доработанный проект госбюджета уже вызвал немало дискуссий и самых разных оценок со стороны депутатов, экономистов и участников рынка.

Ведь главный финансовый документ страны должен быть реалистичным и учитывать стоящие перед государством первоочередные задачи, особенно в условиях экономического кризиса и неопределенности в связи с продолжающейся пандемией коронавируса

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью УНИАН рассказал, что в процессе доработки проекта бюджета ко второму чтению внес семь десятков поправок, из которых два десятка были учтены полностью или частично.

«Из положительного - ко второму чтению можно выделить сокращение на 500 миллионов гривень затрат на содержание Таможенной службы и на 200 миллионов гривень - на реорганизацию ликвидированной Государственной фискальной службы, 400 миллионов гривень - на содержание Бюро экономической безопасности, а также ряд других ведомств», - сказал Гетманцев.

Парламентарий отметил, что положительным также является добавление 4 миллиардов на медицину – на Институт рака, столичный «Охматдет», Институт сердца, страхование медработников от коронавируса.

«Положительным, хотя и недостаточным, по моему мнению, является сокращение дефицита бюджета на 0,5 процентных пункта - до 5,5% ВВП (или на 23,8 млрд грн). Это позволит взять в долг меньше на 29,7 млрд грн, чем планировалось и, соответственно, на меньшую сумму вырастет госдолг», - подчеркнул Гетманцев.

По его мнению, положительным также является перенос увеличения минимальной зарплаты с 1 июля на 1 декабря 2021 года.

Риски для Пенсионного фонда

Что касается бюджетных рисков, по словам Гетманцева, непонятным выглядит предлагаемое правительством сокращение расходов на выплату пенсий и покрытие дефицита Пенсионного фонда на 8,5 млрд грн.

«Это выглядит, как минимум, странно на фоне текущих проблем Пенсионного фонда, который в нынешнем году уже занял с Единого казначейского счета 17 млрд грн», - сказал депутат.

Бывший и.о. министра экономики Павел Кухта также отмечает странности с таким значительным уменьшением трансферта в Пенсионный фонд страны из госбюджета.

«Выглядит так, что этот проект бюджета предусматривает перенос индексации пенсий на вторую половину 2021, если не на его конец. Иначе трудно объяснить, почему трансферт из государственного бюджета в Пенсионный фонд уменьшается на 8,5 млрд грн, и одновременно на декабрь 2021 переносится повышение минимальной зарплаты, которое повышает собственные доходы Пенсионного фонда», - заявил Кухта.

«ПФУ одновременно будет терять поступления из государственного бюджета и поступления ЕСВ, а пенсии он должен как-то выплатить. Политически, конечно, перенести индексацию пенсий трудно, поэтому мы вполне можем получить ситуацию, когда ее все-таки проведут весной, а дальше не будут знать, как свести бюджет», - добавил он.

Премьер-министр Денис Шмыгаль не разделяет эти опасения, правда, не вдаваясь в подробности.

«Несмотря на слухи, никакие соцвыплаты в следующем году не будут уменьшены. Предполагается рост пенсий для всех наших пенсионеров. Важный момент: уменьшение на 8 млрд грн финансирования Пенсионного фонда из бюджета будет компенсировано благодаря росту собственных доходов Фонда. Эти доходы будут обеспечены, в частности, благодаря росту минимальной зарплаты», - написал глава правительства.

Но если повышение минимальное зарплаты, на которое уповает глава правительства, отложено с середины года на декабрь, то каким образом вырастут доходы Пенсионного фонда?

Недостаточность расходов на медицину

Похвалился премьер-министр Шмыгаль и предлагаемым увеличением расходов на сферу здравоохранения, заявив, что финансирование медицины в следующем году значительно вырастет.

«На следующий год у нас будут рекордные расходы в размере 161 млрд грн. Это на 30 млрд грн больше, чем в этом году. И почти на 65 млрд грн больше, чем в 2019-м. То есть фактически за два года финансирование медицины вырастет более чем на 60%. Зарплаты всех медиков в следующем году будут повышены на 30%», - сообщил Шмыгаль.

Но при этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что он не поддержал доработанный проект бюджета, потому что общая сумма на медицину вместо ожидаемых 296 млрд грн составит лишь 159 млрд грн.

«Я считаю, что Украина должна наконец-то вылезти из этого болота, когда наши врачи получают заработную плату самую низкую в стране. Мы, с одной стороны, возлагаем надежду, верим в них и говорим: «спасите нас пожалуйста», а с другой стороны, закрываем глаза на их заработную плату, которую они получают. Именно поэтому мы настаиваем на тех цифрах, которые мы рассчитали в своем бюджетном запросе, что нам необходимо 296 млрд грн на финансирование медицины - это та сумма, которая необходима, чтобы нас действительно качественно лечили», - подчеркнул он.

Степанов также заявил, что теперь в проекте бюджета предусмотрено только 2,6 млрд грн на вакцинацию от COVID-19 вместо 15,1 млрд грн, как предлагало Министерство здравоохранения.

«В этих 296 млрд грн учтена сумма на вакцинацию от COVID-19. То, что мы подали – 15,1 млрд грн, мы рассчитали, кого именно мы должны вакцинировать, кому мы должны сделать соответствующее прививки, исходя из мировых цен на вакцину, о которых говорят производители, и сколько это ориентировочно будет стоить... Сейчас в бюджете стоит 2,6 млрд грн. Мы не можем с этим мириться. Я буду бороться и очень рассчитываю на народных депутатов при принятии бюджета. Мы готовы доказать каждую гривню, которую мы заложили в бюджет», - сообщил министр.

Бюджетные риски

Руководитель департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук в комментарии УНИАН отметил, что считает оценку доходов проекта госбюджета на 2021 год в целом реалистичной, хотя определенные риски всегда есть.

«В частности, уже традиционным для правительства становится формирование бюджета на макроэкономическом прогнозе с показателями инфляции и номинального ВВП выше, чем в среднем прогнозируют другие организации. Также в который раз перечисления средств НБУ (33 млрд грн) закладываются выше, чем прогнозные оценки НБУ (21 млрд грн)», - сказал Николайчук.

Эксперт подчеркнул, что большие риски находятся в источниках финансирования дефицита, а, следовательно, и расходов бюджета.

По его словам, с высокой вероятностью правительство не сможет в полной мере получить необходимое финансирование - 12 млрд грн от приватизации, 128 млрд грн от займов на внутреннем рынке, 106 млрд грн – от заимствований на внешнем рынке.

«Таким образом, как и в предыдущие годы, так и в этом году, расходы будут выполняться ниже запланированных уровней. Однако это связано не только с отсутствием необходимых финансовых ресурсов, но и с закладкой в ​​бюджет расходов, которые распорядители средств не смогут провести. Поэтому, вероятно, дефицит бюджета будет по результатам 2021 ниже, чем закладывается в проект бюджета», - сообщил Николайчук.

Таким образом, некоторые бюджетные инициативы правительства вызывают немало вопросов. Сокращение расходов на Пенсионный фонд ставит под удар самую бедную часть населения страны. А недостаточность средств на нужды здравоохранения в условиях пандемии не вызывает ничего, кроме недоумения.

Возможно, стоит также повременить с масштабным ремонтом дорог и аэропортов и обеспечить сражающихся на передовой борьбы с болезнью медиков достойной зарплатой, а также защитить как можно большее количество людей новейшей вакциной.

Обновленный проект госбюджета будет рассмотрен парламентом на следующей неделе. От того, в каком виде он будет принят, будет зависеть финансовая и социальная жизнь Украины в 2021 году.

Екатерина Жирий

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