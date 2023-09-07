Сообщается, что давление на юань оказывают слабые статданные по экономике КНР и кризис на рынке недвижимости.

Курс юаня к доллару США упал до самого низкого уровня с 2007 года. Впервые за 16 лет курс доллара превысил 7,3285 юаня. С начала 2023 года китайская национальная валюта подешевела почти на 6% к доллару.

Как пишет газета Financial Times, давление на юань оказывают слабые статданные по экономике КНР, а также кризис на рынке недвижимости.

Согласно опубликованным 7 сентября статистическим данным, объем китайского экспорта сократился на 8,8% в годовом выражении, а импорт - на 7,3%. Кроме того, данные показали снижение профицита внешней торговли.

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Отмечается, что положительное сальдо внешнеторгового баланса Китая в августе уменьшилось до $68,36 млрд по сравнению с $78,65 млрд в августе 2022 года и $80,6 млрд в июле текущего года.

По данным Народного банка Китая, валютные резервы КНР в августе снизились до $3,16 трлн по сравнению с $3,204 трлн месяцем ранее.

Курс доллара и евро в Украине - сколько стоит валюта 7 сентября

Как сообщал УНИАН, в банковских обменниках курс гривни к доллару 7 сентября незначительно ослаб на 5 копеек - до 38,00 грн за доллар. Относительно евро курс гривни сегодня не изменился и составил 41,10 грн за евро.

А курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 7 сентября подорожал на 15 копеек - до 37,85 грн за доллар. В свою очередь, курс наличного евро в финучреждении не изменился и составляет 41,00 грн за евро.

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