Курс евро сегодня составляет 43,10 грн/евро.

Курс наличного доллара в "ПриватБанка" сегодня остался на уровне показателя предыдущего дня – 40,30 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне также не изменился и составляет 43,10 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,30 грн/долл., евро – 42,10 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 40,98 грн.

Курс валют в Украине: прогнозы

С 21 мая 2022 года НБУ отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Нацбанк снизил официальный курс гривны на 25% до 36,57 грн/долл.

По словам кандидата экономических наук Александра Хмелевского, в январе-феврале наличный курс гривны может ослабнуть до 41-42 гривен за доллар.

Финансовый аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что имеющийся курс доллара в январе 2023 года в банках будет находиться в пределах коридора от 39,20 гривен к 41,50 гривен, а курс евро - от 41,20 до 43,30 гривен.

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