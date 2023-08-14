Сейчас доллар можно купить по цене 37,65 гривень.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 14 августа, просел еще на 2 копейки до уровня 37,65 гривень за доллар.

Относительно евро курс гривни укрепился на 5 копеек, до уровня 41,55 гривень за евро. Продать американскую валюту можно в среднем по тому же курсу - 37 гривень за доллар, в свою очередь продавать евро сегодня можно не так выгодно, как в предыдущие дни, по курсу - 40,80 гривень за евро.

Ситуация на валютном рынке Украины

Как сообщал УНИАН, наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках перед выходными 11 августа был на уровне 37,63 гривень за доллар. Евро стоило 41,6 гривень.

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По мнению начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, на этой неделе ситуация на наличном рынке сохранится достаточно стабильная и прогнозируемая. Коридор допустимых колебаний будет на уровне 37-37,5 грн/доллар и 40,7-42 грн/евро.

По словам эксперта, разница между курсом покупки и продажи останется на уровне 0,15-0,25 грн, но обменники иногда расширяют его до 1 грн и даже больше.

До полномасштабного российского вторжения в Украине был плавающий курс гривни. 24 февраля 2022 года Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни на уровне 29,25 грн/долл. 21 июля 2022 года НБУ повысил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл., он является таковым до сих пор.

НБУ может снова "отпустить гривню", как только появятся благоприятные условия

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