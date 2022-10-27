Украинцы начали продавать валюту, которая у них была на трехмесячных депозитах, отметил экономист.

Названа причина, по которой курс доллара в Украине в последние дни падает, а гривня укрепляется.

Свое мнение по этому поводу высказал советник председателя правления "Кредитинвест банка" Василий Невмержицкий.

По его словам, падение доллара связано с тем, что украинцы начали продавать валюту, которая у них была на трехмесячных депозитах.

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"Пошел обратный процесс. С сегодняшнего дня начали заканчиваться трехмесячные валютные депозиты. Это те, которые были куплены на 50 тысяч гривень по курсу межбанка. Я так понимаю, народ побежал эту валюту продавать обменникам", – написал он.

Эксперт добавил, что динамика укрепления курса гривни наблюдается по всей Украине:

"И уже не жалуются, что нет долларов в кассах банков".

Каким будет курс доллара в ближайшее время: прогнозы экспертов

Напомним, инвестиционный банкир Сергей Фурса прогнозирует, что в ближайшее время курс доллара в Украине существенно не изменится. По его словам, на данный момент гривня остается достаточно стабильной, и каких-либо предпосылок для ее падения не наблюдается.

Как отметила директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько, на текущей неделе курс доллара на наличном рынке в Украине будет находиться в коридоре 39,9–40,8 грн/долл.

Как сообщалось, 26 октября курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева укрепился на 20 копеек – до 40,40 грн/долл.