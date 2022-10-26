Экономист не исключает, что доллар может резко подорожать.

Курс доллара в Украине в ноябре потеряет позиции. Скорее всего, на черном рынке доллар будут продавать меньше, чем за 40 гривень.

Такое мнение высказал экономический эксперт Александр Охрименко, передает "Телеграф".

По его словам, все объективные обстоятельства говорят о шансах ревальвации гривни и падении курса доллара.

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Вместе с тем эксперт не исключает, что доллар может резко подорожать.

"Допустим, сверхуспешное наступление ВСУ и освобождение Херсона могут вселить в людей уверенность и на этой волне курс доллара может резко упасть. С другой стороны, если, допустим, случится отмена зерновой сделки, на волне паники курс доллара может резко вырасти", – отметил Охрименко.

По его словам, в обоих случаях случится резкое изменение, но оно будет кратковременным и только из-за человеческой психологии.

Курс доллара в Украине: сколько стоит доллар 26 октября

Напомним, в банковских обменниках Киева 26 октября курс гривни к доллару укрепился на 20 копеек – до 40,40 грн/долл. Относительно евро курс гривни укрепился на 5 копеек и составляет 39,40 грн/евро.

А курс наличного доллара в "Приватбанке" подешевел на 10 копеек – до 39,80 грн/долл. Курс евро к гривне остался на уровне предыдущего дня – 38,80 грн/евро.