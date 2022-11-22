Рост курса доллара не будет резким, подорожание валюты будет происходить плавно, отметил экономист.

Курс доллара в Украине в начале декабря может вырасти до отметки в 42 грн/долл., а к новому году достичь и 43 грн/долл.

Такой прогноз сделал директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко, отметив, что до конца ноября курс, скорее всего, сохранится в пределах 41 грн/долл, передает "Обозреватель".

"Существует вероятность, что в первой половине декабря доллар может несколько вырасти, ориентировочно в пределах 2-3%, до 41-42 грн/долл. Ближе к новому году курс может увеличиться еще на 1-2% по сравнению с ноябрем, до 42-43 грн", – отметил эксперт.

По его мнению, рост курса доллара не будет резким, подорожание валюты будет происходить плавно:

"Хочу подчеркнуть, что рост курса будет равномерным, постепенным, без внезапных скачков. В целом по сравнению с осенним периодом с началом зимы повышение курса может достичь 3-4%".

Курс доллара в Украине: каким будет доллар до конца года

Ранее экономический эксперт Даниил Монин спрогнозировал, что курс доллара в Украине в ноябре и до конца года, скорее всего, останется на текущем уровне.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса отмечал, что оснований для того, чтобы курс доллара в Украине подскочил до уровня 50 грн/долл. к концу 2022 года, сегодня нет.

Глава Ассоциации украинских банков Андрей Дубас прогнозирует, что до конца года наличный курс доллара останется без изменений – в пределах 40 или 41 грн/долл.