По мнению аналитика, отдельные сети обменников могут пойти на небольшие подвижки по курсу.

Курс доллара в Украине в воскресенье, 30 июня, большинстве обменников финкомпаний и отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием от 40,40 до 40,60 грн/долл. и продажа от 40,65 до 40,90 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

А курс евровалюты владельцы обменников выставят в пределах: прием от 43,60 до 43,80 грн/евро и продажа от 43,90 до 44,25 грн/евро, уверен эксперт.

"Учитывая, что спрос на наличную валюту со стороны граждан сохраняется на достаточно высоком уровне, рассчитывать на серьезные снижения обменниками котировок продажи валюты не стоит, - отметил Козырев. - Но завершение отчетного периода может индивидуально стимулировать отдельные сети обменников на определенные подвижки по курсу с целью выхода на необходимый им финансовый результат от торговли валюты по состоянию на 1 июля". Видео дня

По мнению аналитика, отдельные сети обменников, а особенно оптовые точки обмена валюты, могут пойти на небольшие подвижки по курсу приема или продажи валюты (не более 2−5 копеек на долларе или евро) в зависимости от своих индивидуальных задач, объемов операций и платежеспособности рынка в своем регионе.

Курс доллара в Украине на 1 июля

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 1 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,45 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 9 копеек.

А официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 43,27 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 8 копеек.

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