Курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 39,92 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 14 декабря, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 37,02 грн/долл., то есть гривна ослабилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на четверг установлен на уровне 39,92 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 37,03/37,05 грн/долл., евро - 39,95/39,97 грн/евро.

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Курс валют в Украине

Курс доллара в "ПриватБанка" сегодня, 13 декабря, подорожал на 5 копеек – до 37,45 грн за доллар. Курс евро в финучреждении подорожал на 10 копеек и составляет 40,70 грн за евро.

По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, на этой неделе, с 11 по 17 декабря общая ситуация на валютном рынке не должна претерпеть существенных изменений, и наличные валютные курсы будут колебаться в пределах 36,8-37,5 гривен за доллар и 39-41 гривен за евро. Также с отменой ограничений на продажу валюты и началом сезона праздников ситуативно предложение валюты может несколько вырасти (на 10-15%).

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