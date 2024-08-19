Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,49 грн, евро - 46,08 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 19 августа, вырос на 10 копеек - до 41,45 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 25 копеек и составляет 45,65 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,85 грн, евро - по курсу 44,65 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня составляет 41,49 грн. Курс евро при оплате картой сегодня - 46,08 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на понедельник, 19 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,21 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 19 августа, вырос на 5 копеек - до 41,50 грн за доллар в среднем. Продать доллар можно в среднем по курсу 41,05 грн, евро - 45,10 грн.

Аналитик Алексей Козырев спрогнозировал, что курс доллара в Украине до конца недели в большинстве банков будет находиться в пределах от 40,60 до 41,75 грн/долл., а в обменниках - от 40,95 до 41,70 грн/долл.

По мнению начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, со второй половины августа медленно станет заметным "курсовое движение" вверх, хотя это не произойдет внезапно.

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