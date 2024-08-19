Продать доллар можно в среднем по курсу 41,05 грн, евро - 45,10 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 19 августа, вырос на 5 копеек - до 41,50 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,05 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также подорожал на 9 копеек и составляет 45,69 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,10 грн за евро.

Какой курс сегодня в обменниках Киева

В валютных обменниках Киева доллар сегодня вырос на 7 копеек и составляет 41,42 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,35 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня подорожал на 23 копейки и составляет 45,65 грн/евро (курс продажи - 45,45 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальным банком Украины был установлен на 19 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,21 грн/долл. Таким образом, гривна ослабилась на 7 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Аналитик Алексей Козырев спрогнозировал, что курс доллара в Украине до конца текущей недели, с 19 по 23 августа, в большинстве банков будет находиться в пределах от 40,60 до 41,75 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 40,95 до 41,70 грн/долл.

По мнению начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, со второй половины августа медленно станет заметным "курсовое движение" вверх, хотя это не произойдет внезапно.

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