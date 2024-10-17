Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,49 грн, евро - 45,05 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 17 октября, остался на уровне предыдущего дня и составляет 41,45 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня также не изменился и составляет 45,50 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,85 грн, евро - по курсу 44,50 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился и снова составляет 41,49 грн. Курс евро при оплате картой сегодня снизился на 16 копеек - до 45,05 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 4 копейки и составляет 41,49 грн/доллар в среднем, а продать доллар можно за 41,42 грн. Курс наличного евро в обменниках снизился на 8 копеек и составляет 45,42 грн/евро. При этом курс продажи европейской валюты установлен на уровне 45,25 грн/евро.

Нацбанк установил 17 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,23 грн/долл., таким образом, гривна незначительно ослабла - на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Относительно евро гривна, в свою очередь, немного укрепилась. Так, официальный курс НБУ относительно евро установлен на уровне 44,91 грн/евро, то есть гривна выросла на 1 копейку.

Кроме того, эксперты дали новые советы украинцам относительно того, продавать или покупать валюту, а также куда вкладывать деньги, чтобы заработать.

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