Печать на долларах: что она означает и какой 'секрет' хранит

Отмечается, что каждый знак и символ на банкнотах имеет свое значение.

Каждый американский доллар имеет специальную зеленую печать. Как правило, она расположена с правой стороны от портрета.

The US Сurrency Education Program пишет, что этот символ имеет особое значение и свою историю.

Отмечается, что печать является символом Министерства финансов США. Интересно, что сама печать старше, чем американский Минфин.

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По данным ведомства, почти 200 лет на печати была надпись "Thesaur. Amer. Septent. Sigil." (Treasury Americae Septentrionalis Sigillum), что переводится как "Печать Казначейства Северной Америки".

В 1968 году печать обновили, а ее новую версию утвердил тогдашний глава ведомства. На современной печати надпись заменили на "Департамент Казначейства" и именно ее можно увидеть на всех долларовых купюрах, выпущенных с 1969 года.

Центробанк США время от времени меняет дизайн долларовых банкнот. Так, в 2013 году появились новые 100 долларов - так называемые "синие" доллары, которые имеют некоторые отличия.

Портрет и виньетка Бенджамина Франклина на новых купюрах немного больше и отсутствует овальная рамка. Кроме того, для изготовления бумаги для банкнот используется хлопок и лен, что придает им бархатистости и легкой шероховатости.

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