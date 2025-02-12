Курс гривны к евро установлен на уровне 43,36 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 13 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,79 грн/долл., то есть гривня ослабла на 12 копеек.

Относительно европейской валюты гривня также ослабила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на четверг установлен на уровне 43,36 гривни за один евро, то есть гривня снизилась на 35 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,82/41,85 грн/долл., а евро - 43,20/43,21 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня утром вырос до 41,80 грн/долл., а продать доллар можно по этому же курсу - 41,80 грн. Курс наличного евро составил 43,56 грн/евро, а курс продажи - 43,35 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 12 февраля вырос на 10 копеек и составляет 41,90 гривни за доллар. Курс евро сегодня остался неизменным и составляет 43,55 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,30 гривни, а евро - по курсу 42,55 гривни за единицу иностранной валюты.

При этом руководитель службы продажи казначейских продуктов банка "Авангард" Юрий Крохмаль отметил, что с конца января на межбанковском рынке наблюдалось укрепление гривны против доллара.

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