Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 42,02 грн, а евро - 43,67 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 12 февраля, вырос на 10 копеек и составляет 41,90 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня остался неизменным и составляет 43,55 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,30 гривни, а евро - по курсу 42,55 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду вырос на 18 копеек и составляет 42,02 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 12 февраля, подорожал до 43,67 гривни.

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Наличный курс доллара к гривне в банках Украины 12 февраля вырос на 10 копеек и в среднем составляет 42,03 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,45 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос также на 10 копеек и составляет 43,55 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,90 гривни за евро.

Нацбанк установил на 12 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,67 грн/долл., то есть гривня ослабла на 8 копеек. Официальный курс евро установлен на уровне 43,01 гривни за один евро, то есть гривня снизилась на 11 копеек.

При этом руководитель службы продаж казначейских продуктов банка "Авангард" Юрий Крохмаль отметил, что с конца января на межбанковском рынке наблюдалось укрепление гривны против доллара.

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