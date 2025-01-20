Продать доллар можно в среднем по курсу 42,00 грн, евро - 43,28 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 20 января, снизился на 8 копеек и в среднем составляет 42,60 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,00 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 44,00 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,28 грн за евро.

Какой курс доллара сегодня в Киеве

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром снизилась до 42,60 грн/долл., а продать доллар можно за 42,50 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,15 грн/евро, курс продажи - 43,95 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро понедельника, 20 января, составляет 107 682,80 долл. В гривне ее цена сегодня составила 4 543 362,32 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ на 20 января установил официальный курс доллара к гривне на уровне 42,13 грн/долл. Таким образом гривна укрепилась на 4 копейки. А официальный курс евро на понедельник был установлен на уровне 43,37 грн за один евро, то есть гривна снизилась на 5 копеек.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил, что на заседании монетарного комитета НБУ регулятор может увеличить учетную ставку до 14%, соответственно ситуация на валютном рынке может приобрести признаки временного спокойствия.

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