Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 42,74 грн, евро - 44,05 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 20 января, снизился на 5 копеек и составляет 42,65 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня также подешевел на 5 копеек и составляет 44,10 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,05 грн, евро - по курсу 43,10 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник не изменился и составляет 42,74 грн. Курс евро при оплате картой сегодня, 20 января, увеличился до 44,05 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

В банках Украины курс доллара 20 января снизился на 8 копеек и в среднем составляет 42,60 грн за доллар. Средний курс евро к гривне не изменился и составляет 44,00 грн за евро.

В обменниках Киева средний курс доллара утром 20 января снизился до 42,60 грн/долл., а продать доллар можно за 42,50 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,15 грн/евро, курс продажи - 43,95 грн/евро.

Нацбанк на 20 января установил официальный курс доллара к гривне на уровне 42,13 грн/долл. Таким образом гривня укрепилась на 4 копейки. А официальный курс евро на понедельник был установлен на уровне 43,37 грн за один евро, то есть гривня снизилась на 5 копеек.

Издание Bloomberg писало, что доллар снизился относительно большинства основных валют за несколько часов до второй инаугурации Дональда Трампа.

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