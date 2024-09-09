Курс гривны к евро установлен на уровне 45,38 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 10 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,09 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 7 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта, в свою очередь, выросла в цене. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на вторник установлен на уровне 45,38 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 18 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,14/41,16 грн/долл., евро - 45,43/45,44 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 41,35 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,25 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился также на 5 копеек и составляет 45,95 грн/евро (курс продажи - 45,80 грн/евро).

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 9 сентября, снизился на 7 копеек и составляет 41,30 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 45,95 грн за евро.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что на этой неделе основные показатели валютных изменений будут происходить в новых валютных коридорах: на межбанке 41-41,6 грн/долл. и 44-46 грн/евро, на наличном рынке 41,2-41,8 грн/долл. и 44-46,5 грн/евро.

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