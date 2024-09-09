Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,32 грн, евро - 45,87 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 9 сентября, снизился на 7 копеек и составляет 41,30 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 45,95 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,70 грн, евро - по курсу 44,95 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" снизился на 17 копеек и составляет 41,32 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 21 копейку и составляет 45,87 грн.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 41,35 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,25 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился также на 5 копеек и составляет 45,95 грн/евро (курс продажи - 45,80 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на понедельник, 9 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,02 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 45,56 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 3 копейки, по сравнению с курсом пятницы.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что на этой неделе основные показатели валютных изменений будут происходить в новых валютных коридорах: на межбанке 41-41,6 грн/долл. и 44-46 грн/евро, на наличном рынке 41,2-41,8 грн/долл. и 44-46,5 грн/евро.

Вас также могут заинтересовать новости: