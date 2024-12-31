Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 42,37 грн, евро - 44,25 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 31 декабря, вырос на 15 копеек и составляет 42,40 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 44,40 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,80 грн, евро - по курсу 43,40 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник составляет 42,37 грн. Курс евро при оплате картой сегодня составляет 44,25 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара в банках Украины 31 декабря вырос на 15 копеек и в среднем составляет 42,45 грн за доллар. Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 44,40 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,70 грн за евро.

В обменниках Киева курс доллара сегодня утром составил 42,50 грн/долл., а продать доллар можно за 42,35 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,40 грн/евро, а курс продажи - 44,15 грн/евро.

Нацбанк установил на 31 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 42,04 грн/долл., то есть гривня ослабла на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс евро установлен на уровне 43,93 гривни за один евро, то есть гривня снизилась сразу на 18 копеек.

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