Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,49 грн, евро - 45,87 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 8 октября, остался на уровне предыдущего дня и составляет 41,45 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня снизился на 15 копеек и составляет 45,75 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,85 грн, евро - по курсу 44,75 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился и снова составляет 41,49 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также неизменен - 45,87 грн.

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В валютных обменниках Киева доллар сегодня вырос на 2 копейки и составляет 41,47 грн/доллар в среднем, а продать доллар можно за 41,40 грн. Курс наличного евро в обменниках снизился на 6 копеек и составляет 45,78 грн/евро. При этом курс продажи европейской валюты находится на уровне 45,63 грн/евро.

НБУ установил на 8 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,20 грн/долл., таким образом, гривна незначительно ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро гривна значительно усилила свои позиции. Официальный курс Нацбанка относительно европейской валюты на вторник установлен на уровне 45,22 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 21 копейку.

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