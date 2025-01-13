Курс гривны к евро установлен на уровне 43,13 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 14 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,27 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно европейской валюты гривня более ощутимо усилила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на вторник установлен на уровне 43,13 гривни за один евро, то есть гривна укрепилась на 44 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,37/42,41 грн/долл., евро - 43,24/43,27 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 13 января не изменился и составляет 42,98 грн за доллар. Курс евро снизился на 5 копеек и составляет 44,50 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,38 грн, а евро - по курсу 43,50 грн за единицу иностранной валюты.

Доллар достиг двухлетнего максимума по отношению к основным валютам. 13 января евро снизился на 0,6% до 1,0187 доллара. Издание Financial Times пишет, что индекс доллара, который отслеживает курс американской валюты по отношению к корзине основных валют, достиг самого высокого уровня с ноября 2022 года.

Кроме того, аналитики Goldman Sachs Group Inc. изменили свои прогнозы по доллару. Сильная экономика США и вероятное повышение пошлин может замедлить смягчение денежно-кредитной политики.

Вас также могут заинтересовать новости: