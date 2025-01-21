Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 42,74 грн, евро - 44,25 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 21 января, остался на прежнем уровне и составляет 42,65 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 10 копеек и составляет 44,20 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,05 грн, евро - по курсу 43,20 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник не изменился и составляет 42,74 грн. Курс евро при оплате картой сегодня, 21 января, вырос до 44,25 грн.

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Нацбанк установил на 21 января официальный курс доллара к гривне на уровне 42,16 грн/долл., то есть гривня ослабла на 3 копейки. Официальный курс евро на вторник установлен на уровне 43,50 грн за один евро, то есть гривна снизилась на 13 копеек.

Курс доллара в банках Украины 21 января вырос на 5 копеек и в среднем составляет 42,65 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,10 грн за доллар.

Средний курс евро сегодня подорожал сразу на 25 копеек и составляет 44,25 грн за евро. Продать евро можно по курсу 43,40 грн.

Аналитики отметили, что на прошлой неделе интервенции НБУ на валютном рынке остались почти неизменными и превысили 1 миллиард доллара. Это способствовало умеренному усилению гривны на прошлой неделе.

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