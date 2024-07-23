Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,84 грн, евро – 45,87 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 23 июля, снизился на 5 копеек и составляет 41,75 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел сразу на 15 копеек и составляет 45,70 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,15 грн, евро – по курсу 44,70 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" вырос на 17 копеек и составляет 41,84 грн. Курс евро при оплате картой сегодня неизменен – 45,87 грн.

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Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар снизился на 9 копеек и составляет 41,84 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,72 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 45,69 грн/евро (курс продажи – 45,50 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на вторник, 23 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,34 грн/долл., следовательно, гривня укрепилась на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на вторник установлен на уровне 45,00 грн/евро, то есть гривня выросла на 19 копеек.

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