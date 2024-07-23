Продать доллар можно в среднем по курсу 41,30 грн, евро – 45,00 грн

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 23 июля, снизился на 10 копеек и составляет 41,80 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,30 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился также на 10 копеек и составляет 45,70 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,00 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня снизился на 9 копеек и составляет 41,84 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,72 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 45,69 грн/евро (курс продажи – 45,50 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на вторник, 23 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,34 грн/долл., следовательно, гривня укрепилась на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на вторник установлен на уровне 45,00 грн/евро, то есть гривня выросла на 19 копеек.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 22 июля, остался неизменным и составлял 41,80 грн за доллар. Курс евро в финучреждении вчера также не менялся и составлял 45,85 грн за евро.

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