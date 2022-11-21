Вторая половина месяца в последнее время достаточно благоприятный период для гривни, отметила эксперт.

К пятнице, 25 ноября, курс доллара в Украине, скорее всего, приблизится к психологической отметке в 40 грн/долл. Не исключено, что курс даже успеет ее пересечь.

Как отметила директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько, прошедшая неделя прошла для гривны довольно оптимистично, передает 24 канал.

По ее словам, вторая половина месяца в последнее время достаточно благоприятный период для гривни: спрос на иностранную валюту со стороны населения несколько снижается, а предложение, напротив, растет.

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"Следует ожидать умеренного укрепления гривны на наличном рынке. По всей вероятности, к пятнице курс приблизится к психологической отметке 40 гривень, а может даже успеет ее пересечь", – прогнозирует эксперт.

Курс доллара в Уураине: сколько стоит доллар 21 ноября

Напомним, в банковских обменниках Киева 21 ноября курс гривни к доллару остался на уровне предыдущего показателя – 40,50 грн/долл. Относительно евро курс гривни укрепился на 20 копеек – до 41,00 грн/евро.

И курс наличного доллара в "ПриватБанке" также остался на уровне предыдущего показателя – 40,00 грн/долл. Курс евро к гривне подешевел на 10 копеек – до 40,60 грн/евро.