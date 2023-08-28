Курс доллара на карточные расчеты у "ПриватБанка" составляет 37,45 грн, евро - 42,02 грн.

Курс наличного доллара к гривне у "Приватбанка" сегодня, 28 августа, подешевел на 10 копеек - до 38,35 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении ослабел на 10 копеек – до 41,90 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,65 гривень, евро - по курсу 40,90 гривень за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты у "ПриватБанка" составляет 37,45 грн, евро - 42,02 грн.

Курс валют в Украине

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 28 августа, укрепился на 15 копеек - до 38,55 грн за доллар. Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни подорожал на 10 копеек и составил 42,00 грн за евро.

Специалист Экономической экспертной платформы Олег Гетьман считает, что осенью следует ожидать возвращения к плавающему валютному курсу-по его словам, Национальный банк давно шел к тому, чтобы "отпустить" курс.

Факторами, говорящими в пользу возврата к плавающему курсу, эксперт назвал рекордные золотовалютные резервы, поступления валюты и профицитный текущий платежный баланс.

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