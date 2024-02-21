Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 38,76 грн, евро - 42,19 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 21 февраля, вырос на 15 копеек - до 38,80 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 41,95 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,20 грн, евро - по курсу 40,95 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня подорожал на 15 копеек и составляет 38,76 грн. Курс евро при оплате картой сегодня вырос на 17 копеек - до 42,19 грн.

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Курс валют в Украине-последние новости

В валютных обменниках Киева курс доллара 21 февраля подорожал на 9 копеек - до 38,77 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 38,65 грн). А наличный евро в обменниках сегодня подорожал сразу на 23 копейки - до 42,08 грн/евро (курс продажи - 41,85 грн/евро).

Национальный банк решил оптимизировать ряд валютных ограничений, чтобы предотвратить непродуктивный отток капитала для защиты международных резервов и сохранения устойчивости валютного рынка. В частности, было уточнены условия покупки валюты бизнесом - для расчетов в иностранной валюте бизнес должен сначала использовать имеющуюся у него валюту, а дальше, при необходимости, покупать ее на валютном рынке Украины.

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