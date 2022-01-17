В декабре столичные многоэтажки потребили на 16% больше тепла, чем в ноябре.

Стоимость отопления в столице в декабре по сравнению с ноябрем увеличилась на 18,5%, до 26,8 грн за квадратный метр из-за снижения температуры.

Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" в Facebook.

Отмечается, что в декабре столичные многоэтажки потребили на 16% больше тепла, чем в ноябре.

При неизменном тарифе основным фактором роста объемов потребления тепла стало снижение температуры наружного воздуха. По данным Укргидрометцентра, в Киеве среднемесячная температура в декабре 2021 года составила -1,6°С. Это на 6,4°С ниже по сравнению с ноябрем (+4,8°С).

"Из-за снижения температуры в декабре потребление тепла домами увеличилось на 16%, а средневзвешенная стоимость отопления составила 26,8 грн за кв. м. Тогда как в ноябре — 22,6 грн за кв. м", - сообщили в компании.

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Пресс-служба пояснила, что объемы потребления тепловой энергии домами зависят прежде всего от температуры наружного воздуха, в соответствии с которой регулируется температура теплоносителя, а также от энергоэффективности дома.

Также "Киевтеплоэнерго" отмечает, что в домах, где проведены мероприятия по энергоэффективности по городским программам софинансирования, жители заплатили за отопление в декабре в среднем на 20% меньше, чем в других домах — около 21 грн за кв. м.

Разница в тарифах:

Кабинет министров утвердил методику определения разницы в тарифах на тепло и горячую воду для теплогенерирующих предприятий.

"Разница между рыночными тарифами на тепло и горячую воду и теми, по которым платили граждане - это десятки миллиардов гривень. Эту разницу мы компенсируем теплокоммунэнерго, что предоставит им возможность беспрепятственно пройти отопительный сезон", - прокомментировал это решение глава правительства Денис Шмыгаль.

24 сентября 2021 года Шмыгаль заявил о том, что Кабмин компенсирует тепловикам разницу в тарифах.

Тарифы на отопительный сезон:

12 октября 2021 года мэр Киева Виталий Кличко подписал решение Киевсовета, согласно которому тарифы на отопление и горячую воду для населения в новом отопительном сезоне должны быть не выше тарифов, действовавших в начале этого года. Этим же решением увеличен на 2 млрд грн размер уставного капитала "Киевтеплоэнерго".

В то же время для некоторых категорий потребителей в столице тарифы на тепло и горячую воду выросли.

2 декабря в Киеве уменьшили стоимость теплоснабжения для жителей 462 многоквартирных домов, которые на тот момент не заключили договоры о предоставлении коммунальных услуг согласно действующему законодательству. Убытки КП "Киевтеплоэнерго" в связи с этим решением будут компенсированы из городского бюджета.

Клиенты "Киевтеплоэнерго" в декабре получили платежки, в которых появились новые строки с платой за абонентское обслуживание и функционирования систем отопления и горячего водоснабжения.