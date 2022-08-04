Охрименко не исключает курсовые качели до конца лета.

На нынешний курс доллара в Украине влияют не экономические, а эмоциональные факторы.

Такое мнение высказал сайту "Телеграф" экономический эксперт Александр Охрименко.

По его мнению, Нацбанку удалось справиться с валютной паникой путем запрета на размещение актуального курса на табло. После этого владельцы обменников умерили свои аппетиты в спекуляции, считает эксперт.

"Завтра произойдет успешное наступление ВСУ - люди поверят в нашу победу и за счет ожиданий курс доллара к гривне опустится. Случится что-то такое, что будет негативно оценено - курс доллара может вырасти. И таких возможных примеров - масса", - говорит Охрименко.

Он спрогнозировал курсовые качели в течение августа: курс доллара в течение дня может меняться по несколько раз в пределах 38-40 гривен. Также Охрименко сомневается, что до конца лета курс выйдет за пределы "коридора" в 38-39 гривен.

"Должно случиться нечто масштабное, чтобы курс доллара значительно упал, например, США или ЕС дадут нам крупную сумму, миллиардов в 10-20 одномоментно, тогда доллар серьезно ревальвирует", - поясняет эксперт.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля НБУ повысил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл. Уже через несколько часов после решения Нацбанка ослабить официальный курс гривны, наличный курс резко пошел вниз.