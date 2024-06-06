За старые 5 копеек готовы платить тысячи гривень: какие монеты искать в кармане (фото)

Отмечается, что некоторые 5-копеечные монеты можно найти в обращении.

Не секрет, что коллекционеры платят хорошие деньги редкие украинские монеты. В этот раз речь пойдет о 5 копейках, за которые можно выручить тысячи гривень.

Специалисты ресурса "Монеты-ягодки" отметили, что 5-копеечные монеты разновидности 1.1ААк 1992 года можно продать за 4000-6000 гривень.

В чем их особенность:

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средний зубец тризуба с утолщением в верхней части;

единице в дате с хвостиком;

грозди №2 в форме прямоугольного треугольника.

гурт с крупной насечкой.

При этом за 5 копеек 1996 года можно выручить более чем за тысячи гривень. Дело в том, что эти монеты выпущены тиражом в 5 тысяч штук. К тому же 5 копеек из банковского набора стоят дороже, чем монеты, которые были в обращении, и многое зависит от их состояния.

Также за 5 копеек 1992 года разновидности 2БАм коллекционеры заплатят 2500-3000 гривен.

В чем их особенность:

средний зуб тризуба острый и узкий;

единица в дате без хвостика;

гроздь №2 в форме тупоугольного треугольника.

гурт с мелкой насечкой.

Какие монеты Украины 1992 года ценные

Нумизматы часто ищут украинские монеты 1992 года. Так, стотит обратить внимание на 1 гривню 1992 года разновидности 1.1ААг, ведь она может принести своему владельцу от 10 000 до 20 000 гривень.

Кроме того, хорошо можно заработать, если найдете 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк или 50 копеек 1992 года разновидности 3ВАг.

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