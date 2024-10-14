Отмечается, что банк Англии выпускает банкноты номиналами 5, 10, 20, 50 и фунтов.

Многие валюты мира имеют древние корни. Одна из самых древних валют, которую используют до сих пор, является и самой известной.

Investing пишет, что речь идет о фунте стерлинге, который стал официальной валютой Великобритании в 1707 года, но эту валюту использовали еще в 760 году.

На сегодняшний день британский фунт занимает четвертое место в рейтинге главных резервных валют мира. Эта валюта уступила лишь японской иене, евро и доллару.

Видео дня

Стоит отметить, что банк Англии выпускает банкноты номиналами 5, 10, 20, 50 и фунтов. Кроме того, 5 июня в обращение поступили купюры с новым дизайном.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 14 октября, официальный курс фунта стерлинга к гривне на уровне 53,79 грн.

Курс валют в Украине 14 октября - последние новости

НБУ установил на 14 октября официальный курс доллара на уровне 41,19 гривни за доллар, таким образом, гривна укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

При этом наличный курс доллара в банках 14 октября остался на прежнем уровне - 41,50 гривни за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,05 гривни за доллар.

Кроме того, курс доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего дня и составляет 41,45 гривни за доллар.

Вас также могут заинтересовать новости: