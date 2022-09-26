А все из-за опасений трейдеров, что экономический план нового правительства Британии создаст напряжение в финансовом секторе.

Сегодня, 26 сентября фунт стерлингов упал до рекордного минимума. Евро также достиг нового 20-летнего минимума по отношению к доллару.

Как пишет Reuters, все из-за опасений трейдеров, что экономический план нового правительства Британии создаст напряжение в финансовом секторе.

При этом стремительное падение британского фунта помогло доллару США достичь нового максимума за 20 лет против корзины основных валют.

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Так, фунт стерлингов упал на 4,9% до исторического самого низкого уровня в $1,0327, а затем стабилизировался около $1,05425, что на 2,9% ниже закрытия предыдущей сессии.

В пятницу, 23 сентября, Фунт упал на 3,6%, когда новый министр финансов Британии Кваси Квартенг заявил об историческом снижении налогов за счет наибольшего увеличения заимствований с 1972 года.

"Евро также достиг нового 20-летнего минимума к доллару из-за "тлеющих" опасений рецессии из-за энергокризисов на фоне эскалации войны в Украине и выборов в Италии", - пишет агентство.

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