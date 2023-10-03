Сейчас услуга доступна для вкладчиков 34 обанкротившихся банков.

Министерство цифровой трансформации запустило вместе с Фондом гарантирования вкладов новую услугу. Отныне украинцы, имеющие вклады в обанкротившихся банках, смогут вернуть средства за несколько кликов в "Дії".

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Теперь не нужно ходить в банки и тратить лишнее время, чтобы получить гарантированное возмещение из обанкротившихся банков. Из любого поселка или городка подаете заявление в "Дії" и получаете деньги на свой счет в течение трех дней", – добавил он.

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Отмечается, что сейчас услуга доступна для вкладчиков 34 обанкротившихся банков.

"В целом имеем 1,4 млн счетов на 3,2 млрд грн, которые нужно возместить", – добавил Федоров.

Как подать заявление:

1. Войдите в "Дію";

2. Выберите обанкротившийся банк, в котором имели счет (если имели вклады в разных банках, надо подать отдельные заявления);

3. Выберите карту "єПідтримка", на которую поступят средства;

4. Уточните контактные данные;

5. Подпишите заявление "Дія.Підписом".

После этого в течение 3 рабочих дней заявление обработают, и средства должны поступить на счет.

Приложение "Дія" – последние новости

12 сентября в государственном приложении "Дія" стали доступны новые военные облигации "Евпатория", которые выпустило Министерство финансов. Всего украинцы уже приобрели через "Дію" почти 2 млн облигаций.

21 сентября стало известно, что накануне начала отопительного сезона в Украине планируется цифровизировать данные о "пункты несокрушимости" в "Дії". Там будет вся важная информация о каждом пункте, его расположении и наличии необходимого оборудования.

28 сентября в "Дії" в рамках программы "єВідновлення" появились первые сертификаты для приобретения нового жилья вместо разрушенного из-за войны.

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