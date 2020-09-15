Предложенные Минфином изменения в Налоговый кодекс содержат нормы по улучшению условий ведения бизнеса и повышению уровня администрирования.

Кабинет министров утвердил ряд изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины в части обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений для принятия государственного бюджета на 2021 год.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

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Ресурсные нормы

"Предложенные Министерством финансов изменения в Налоговый кодекс содержат ресурсные нормы, нормы по улучшению условий ведения бизнеса и повышению уровня администрирования", - говорится в сообщении.

Бизнес

В частности, в части улучшения условий ведения бизнеса предусматривается: отмена обязательства по уплате НДС для сельхозпроизводителей в случае форс-мажорных обстоятельств (потеря урожая, падеж поголовья); исправление недостатков законодательства по маркировке жидкостей для электронных сигарет; устранение несогласованности законодательства о лицензировании обращения топлива с законодательством о труде; продление срока списания задолженности по ЕСВ так называемым «спящим» ФОПам на 2 месяца.

Доходы плательщиков единого налога

Также предусматривается исключение из состава доходов плательщиков единого налога средств государственной поддержки от Фонда развития предпринимательства и Фонда развития инноваций; исключение из состава доходов физических лиц-предпринимателей и граждан сумм средств, полученных от Фонда развития инноваций.

Отмена моратория на проверки

При этом изменения в Кодекс отменяют мораторий на проведение документальных и фактических проверок, но позволяют списать суммы финансовых санкций (штрафов и пени) при условии полного погашения сумм налогового долга в течение 6 месяцев.

Налоговый долг

Кроме того, предлагается установить разрешение взимать налоговый долг, возникший в результате неуплаты денежного обязательства и/или пени, определенных самостоятельно налогоплательщиком в налоговой декларации или уточняющем расчете, за счет наличности или средств со счетов в банках такого должника по решению контролирующего органа без обращения в суд.

Также предложенные изменения предоставляют возможность налогоплательщику оспаривать решение комиссии контролирующего органа о соответствии или несоответствии плательщика налога на добавленную стоимость критериям рискованности.

Согласно расчетам Минфина, реализация норм законопроекта позволит увеличить поступления налогов и сборов в государственный бюджет на 2,7 млрд гривен, местные бюджеты - на 0,5 млрд гривен.

Хронология событий

14 сентября 2020 года Министерство финансов Украины направило проект государственного бюджета на 2021 год на рассмотрение правительства.

В этот же день, 14 сентября 2020 года Кабмин утвердил проект госбюджета-2021.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабинет министров 15 сентября подаст в парламент проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2021 год». Также он сообщал, что в бюджет закладывается курс около 29 грн/$ и дефицит на уровне 6% ВВП.

31 августа 2020 года представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан заявил о том, что Кабинет министров до 15 сентября подаст в Верховную Раду проект Государственного бюджета на 2021 год.

29 августа 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в закон «О государственном бюджете Украины на 2020 год» №822-IX, который парламент принял на внеочередной сессии 25 августа.

6 августа президент Зеленский инициировал внесение изменений в госбюджет для повышения минимальной зарплаты до 5 тыс. грн с 1 сентября этого года.

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 грн и составляет 4 723 грн в месяц, или 28,31 грн в час.

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Автор: Анна Нагорная