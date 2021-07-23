Инфляция набирает обороты. Насколько вырастут цены на все

В Украине продолжается рост инфляции. Для укрощения цен Нацбанк ужесточил монетарную политику: повысил учетную ставку и анонсировал дальнейшее ее увеличение, а также начал сворачивать антикризисные финансовые меры. Поможет ли это ценам не сорваться в пике?

Топ-проблема украинцев - рост цен. Это злополучное повышение стоимости "всего и вся" называется инфляцией. С начала года она не перестает набирать обороты, опустошая кошельки.

Сухая официальная статистика уверяет – дела не так уж и плохи. По данным Госстата, потребительская инфляция в июне осталась на уровне мая - 9,5%. То есть, стоимость товаров и услуг как бы "застыла". Между тем, инфляция в апреле составляла 8,4%, ускорившись с 6,1%, которые были зафиксированы в начале года. В госбюджете на текущий год уровень инфляции составляет 7,3%. Но спрогнозированный правительством "потолок" она уже преодолела. И это особо сказалось на продуктах питания.

Неутешительная ценовая история

Первый месяц лета отличился рекордным ростом цен на подсолнечное масло - на 80% по сравнению с прошлым годом. Подорожали и продукты, в состав которых оно входит. Но эксперты уверяют, что цены на подсолнечное масло могут снизиться на 5-10% в начале осени, поэтому сейчас не стоит запасаться им впрок. Такое заявление основывается на хорошем прогнозе будущего урожая, да и посевные площади под подсолнечником не сократились.

Еще один "ценовой" рекордсмен - сахар. Он подорожал на 70%, в основном, из-за дефицита. Для стабилизации ситуации импорт увеличили в разы, но цены все равно не падают. Сейчас стоимость сахара в Украине в два раза выше, чем в Европе. На фоне подорожания сахара значительно поднялись в цене кондитерские и хлебобулочные изделия, безалкогольные напитки.

Кроме того, в июне в годовом выражении выросли цены на хлеб - на 16%, яйца – на 12,6%, мясо – на 10,4%, макароны – на 9,0%. Все это происходит из-за подорожания зерновых (кормов) и низкого прогноза урожая текущего года, а также вследствие большого спроса на мировом рынке, он поднимает цены вверх. В повышении цен на мясо сыграло свою роль сокращение поголовья крупного рогатого скота (отсюда и рост более дорого импорта молочки), а также птицы. Немного лучше обстоят дела с поголовьем свиней, овец и коз. В этой сфере рост, хоть и небольшой, имеется.

Немного радует снижение цен на сезонные овощи и фрукты (на 10-11%), но это традиционно для летних месяцев. Зато овощные составляющие борщевого набора набирают в цене: за последний месяц на 13% подорожал лук, на более чем 20% – свекла, морковь выросла в цене на треть. Правда, подешевела картошка.

Теперь об услугах. В июне на 36,4% выросли и тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива. Это произошло, в основном, из-за подорожания природного газа на 175,3% и электроэнергии на 36,6%.

Цены на транспорт поднялись на 12%, в первую очередь, за счет подорожания топлива и масел на 34,7%, проезд в железнодорожном пассажирском транспорте вырос на 11,1%. Также на 9,5% подорожал автодорожный транспорт.

И, судя по заявлениям Нацбанка, пика инфляции пока ожидать не стоит.

Меры и прогнозы регулятора

Национальный банк ухудшил прогноз инфляции в 2021 году. Уже в ближайшее время она превысит 10%, но замедлится в конце года и вернется к целевому уровню в 5% во втором полугодии 2022 года.

Повышение показателя инфляции в НБУ пояснили ростом мировых цен на продовольствие и энергоресурсы, а также сохранением высокого потребительского спроса и роста производственных затрат предприятий, в том числе, на оплату труда.

Для укрощения инфляции Национальный банк повысил учетную ставку до 8% годовых и ужесточил монетарную политику. Регулятор не исключает дальнейшее повышение учетной ставки до 8,5% и сохранение ее на этом уровне до второго квартала 2022 года.

Учетная ставка - это один из основных индикаторов экономики, она является едва ли не самым главным инструментом НБУ для влияния на инфляцию. Это процент, под который НБУ предоставляет средства банкам и, соответственно, ниже которого финансовым учреждениям невыгодно давать кредиты клиентам. Высокая инфляция фактически приводит к обесцениванию гривни, так как, с ростом цен, за одну и ту же сумму можно купить меньше товаров. Когда ставка повышается, кредиты и депозиты становятся дороже, они стимулируют население больше экономить. В итоге, денег в экономике становится меньше, и инфляция замедляется.

Чего же ожидать украинцам от цен в дальнейшем?

Прогноз экспертов

Экономист Андрей Блинов считает, что осенью темпы инфляции в Украине, которые уже приближаются к отметке 10% в годовом выражении, могут быть выше этого уровня. Основная причина - импортируемая инфляция.

"Мы "ввозим", растущие в долларах, цены. Дело в том, что украинская экономика является достаточно открытой: мы не только импортируем много товаров, в первую очередь, энергоресурсы и продукцию машиностроения, но и наш ведущий экспорт тесно связан с ценами на мировом рынке. Например, подсолнечное масло длительное время на мировых площадках стоило 700-800 долл/т. С осени 2020 года оно стремительно подорожало до 1600-1800 долл/т, превышая в отдельные недели даже 2000 долл/т. Это означает, что и на отечественном рынке такое масло неизбежно должно было подорожать вдвое, иначе, при открытом рынке, производители будут его продавать там, где выгоднее, а в отечественных магазинах будут пустые полки", - пояснил эксперт.

Он также отметил, что за последние 8-10 лет мировые цены стали рекордными на многие продовольственные товары, включая кукурузу, пшеницу, сталь. Причем цены при поставках на экспорт растут даже несколько быстрее, чем на внутреннем рынке.

Данные Госстата свидетельствуют, что за последний год (с июля-2020 по июнь-2021) отпускные цены производителей промышленной продукции в целом выросли при поставке в пределах страны на 30,9%, а за рубеж – на 72,9%. В такой ситуации цены в магазинах не могут не расти, особенно на отдельные товары, которые сейчас пользуются повышенным спросом. Нужно учитывать, что инфляция сейчас находится на локальном пике в большинстве стран мира.

По его прогнозу, в летние месяцы 2021 года не будет традиционной дефляции: отголосок роста мировых цен на продовольствие продолжает давать о себе знать, пока есть лишь надежды, что продукция нового урожая в северном полушарии остановит эту постковидную гонку цен. Вдобавок, мировая экономика насыщена деньгами, ведь центральные банки ведущих стран активно расширяли денежное предложение в рамках антиковидных программ. И хотя этот процесс почти везде прекратился, его эхо в течение ближайшего года еще будет сильно бередить мировые товарные рынки.

Пока нет причин говорить и о снижении цен на топливо: газ в Европе вплотную приблизился к отметке 400 долл/тыс куб м, а выше 70 долл/баррель уверенно держатся цены на нефть. И, судя по динамике увеличения спроса на энергоносители (мировая экономика стремительно восстанавливается после ковидной паузы), сложно поверить в то, что они подешевеют в ближайшее время.

"Это означает вероятный рост тарифов в Украине. В правительстве все чаще говорят о необходимости пересмотреть цену электроэнергии, газа, горячей воды и отопления. Большинство прогнозов находится в пределах 15-30%. Осенний рост тарифов станет одной из причин, почему годовые темпы инфляции уверенно перевалят за 10%. При этом есть ряд сезонных товаров, предложение которых в этом году довольно большое, что несколько снизило цены на них: огурцы, картофель и другие продукты борщевого набора. Осенью ожидается, наконец-то, высокий урожай яблок. Кроме того, в период карантина люди по всему миру мало выходили из дома. А это резко снизило спрос на одежду и обувь (не изнашивались), которые потихоньку продолжают дешеветь", - подчеркнул Блинов.

По его мнению, ценовая динамика как следствие короновируса будет довольно агрессивной еще 6-9 месяцев. Лишь весной-летом 2022 года можно будет говорить о заметном замедлении инфляции не только у нас, но и в других странах. К тому же, в Украине, согласно Бюджетной декларации на 2022-2024 годы, принят план умеренного повышения минимальной заработной платы (еще летом 2020 года она составляла 4723 грн, а в конце этого года будет 6500 гривен, в 2022-2024 годах она вырастет лишь до 7665 грн). Это также поддержит замедление общего роста цен в стране до приемлемых целевых 5% в год.

Экономист Центра экономической стратегии Анна Сахно обращает внимание, что удорожание продуктов питания – мировой тренд. Оно связано с ростом цен на логистику (которые, в свою очередь, зависят от цен на топливо, а оно также дорожает), с нехваткой рабочей силы в результате коронакризиса. Из-за последнего производители вынуждены увеличивать оплату труда, что влияет на конечную стоимость продукции для потребителя.

"Важным фактором является то, что цены производителей промышленной продукции за полгода росли в 4 раза быстрее, чем цены на потребительские товары (+ 23,7%). Дороже на 12,7% стало производство пищевой продукции. А ускоренный рост цен производителей, в итоге, перекладывается на конечного потребителя. В дальнейшем все будет зависеть от мировых цен на товары промежуточного потребления для производителей. Это, в первую очередь, энергоносители и различное сырье - они напрямую влияют на стоимость производства и транспортировки. Играют важную роль и погодные условия этого лета, например, в Латинской Америке уже говорят о сезонной засухе, что отразится на мировом рынке. В условиях дальнейшего удорожания энергоносителей и плохого урожая, можно ожидать высокие цены на потребительские товары до конца года", - подытожила эксперт.

Среди негативных новостей есть и положительная. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), мировые цены на продовольствие в июне снизились - впервые после двенадцати месяцев неуклонного роста. Но при этом они все еще на 33,9% выше показателя июня прошлого года.

Цены на растительные масла упали на 9,8%, достигнув самого низкого за последние четыре месяца уровня. Цены на зерновые снились на 2,6% по сравнению с майским показателем, а на наиболее торгуемую в мире культуру – кукурузу – на 5%. Молочная продукция подешевела на 1%, в то время как мясо подорожало всего на 2,1%.

И такая мировая тенденция удешевления продуктов должна дойти и до Украины.

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