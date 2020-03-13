После сильнейшего обвала за более чем 30 лет фондовые индексы США открылись ростом

После сокрушительного обвала накануне все ведущие американские фондовые индексы открыли сессию в Нью-Йорке ростом. Индекс Dow Jones поднялся на 5,5%, S&P 500 — на 5,4%, NASDAQ — на 5,3%.

Торги на американских торговых площадках открылись резким ростом. Индекс NASDAQ на открытии торгов в пятницу поднялся на 5,3%, до 7588,7 пункта по состоянию на 15:35 по Киеву. Индекс Dow Jones повысился на 5,5%, до 22473 пункта. Индекс S&P 500 увеличился на 5,4%, до 262222 пунктов, сообщает РБК.

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Рынок акций пошел вверх из-за того, что ФРС увеличивает ликвидность на финансовых рынках, и инвесторы надеются, что в пятницу демократы и республиканцы смогут принять пакет стимулов, считает Фиона Синкотта из City Index.

12 марта индекс 30 крупнейших промышленных компаний США Dow Jones Industrial Average упал на 10%, индекс широкого рынка S&P 500 — на 9,5%, а технологический NASDAQ — на 9,4%. Сильнее индекс Dow Jones падал только в «Черный понедельник» 19 октября 1987 года — тогда он рухнул на 22,6%.

«Это было хуже, чем в любой другой день 2008 года. Это было хуже, чем 11 сентября 2001-го. Это был самый панический рынок, который я когда-либо видел с 1993 года», — сказал Кристофер Стентон из Sunrise Capital Partners.

Инвесторы были встревожены отсутствием конкретных планов у президента США Дональда Трампа относительно мер против распространения коронавируса, а также тем, что конгресс не пришел к соглашению по пакету стимулов. Этим и был вызван обвал рынка в четверг, после того, как 11 марта ВОЗ объявила о пандемии вируса COVIS-19, а президент США Дональд Трамп запретил въезд в страну гражданам из ЕС.

Сегодня же спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что она почти достигла соглашения с администрацией Трампа о пакете стимулов, который будет включать оплату больничных, бесплатное тестирование и ряд других мер. Эту информацию косвенно подтвердил министр финансов Стивен Мнучин. Он сообщил, что договоренности с демократами о «коронавирусном пакете» почти достигнуты.

ФРС в свою очередь, обнадежила планами вложить $1,5 трлн временной ликвидности в финансовую систему. К тому же трейдеры ожидают, что Федрезерв снова агрессивно снизит процентные ставки на заседании 16-17 марта, как он сделал на прошлой неделе. Правда, последнее экстренное снижение ставки ФРС на 0,5% не стабилизировало рынки.

Аналитики предупреждают, что после того, как все три ведущих фондовых индекса США перешли в «медвежью» зону, волатильность на мировых рынках будет оставаться высокой.