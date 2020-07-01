Госпредприятия в 2019 году принесли убытки на сумму более 170 миллиардов гривень – глава ФГИУ
Государственные предприятия Украины по итогам 2019 года принесли государству убытки на общую сумму, превышающую 170 млрд грн.
Об этом во время пресс-конференции заявил глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко.
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«Сегодня в Украине 3600 государственных предприятий, которыми управляет 96 разных органов власти. Комитеты, маленькие агентства. За 2019 год это все хозяйство сгенерировало убытки государству в размере более 170 млрд грн», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, в 2020 году в государственный бюджет планировалось привлечь 12 миллиардов гривень от продажи госпредприятий – по 6 миллиардов гривень от малой и большой приватизации.
25 марта 2020 года глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко заявил о том, что карантин не изменит планов Фонда государственного имущества по проведению большой и малой приватизации в этом году.
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