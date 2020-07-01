Госпредприятия в 2019 году принесли убытки на сумму более 170 миллиардов гривень – глава ФГИУ

По итогам 2019 года 3600 госпредприятий имеют убытки.

Государственные предприятия Украины по итогам 2019 года принесли государству убытки на общую сумму, превышающую 170 млрд грн.

Об этом во время пресс-конференции заявил глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко.

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«Сегодня в Украине 3600 государственных предприятий, которыми управляет 96 разных органов власти. Комитеты, маленькие агентства. За 2019 год это все хозяйство сгенерировало убытки государству в размере более 170 млрд грн», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в 2020 году в государственный бюджет планировалось привлечь 12 миллиардов гривень от продажи госпредприятий – по 6 миллиардов гривень от малой и большой приватизации.

25 марта 2020 года глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко заявил о том, что карантин не изменит планов Фонда государственного имущества по проведению большой и малой приватизации в этом году.

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